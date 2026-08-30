ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تهران در انتظار روزهای خنک

طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۰ و ۱۱ شهریورماه) کاهش نسبتا محسوس دمای هوا در تهران پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۴
| |
317 بازدید
تهران

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی، تا روز سه‌شنبه (۱۰ شهریورماه) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی وزش باد خیلی شدید با احتمال گرد و خاک و در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و رگبار پراکنده مورد انتظار است.

امروز افزایش نسبی دما و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۰ و ۱۱ شهریورماه) کاهش نسبتا محسوس دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران نیز فردا دوشنبه (۹ شهریورماه) کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با بیشترین و کمترین دمای ۳۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد و برای پس فردا سه‌شنبه (۱۰ شهریورماه) صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران خنک کاهش دما افزایش دما
آخرین کتابی که رئیس جمهور خوانده، چه می گوید؟
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش محسوس دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور + نقشه دمایی
در این دو روز دمای تهران کاهش می‌یابد
هوای این شهرها پاییزی می‌شود
کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور
شمال‌غرب کشور از روز جمعه سرد و بارانی می‌شود
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۵۵ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
آقای قائم‌پناه! غنی‌سازی را قربانی نکنید؛ رهبری برای همین حق به شهادت رسیدند  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005q9m
tabnak.ir/005q9m