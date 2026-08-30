مقام سابق امنیت ملی آمریکا، می‌گوید واشنگتن امیدوار است مجبور نشود تحریم‌های ثانویه علیه خریداران چینی نفت خام ایران اعمال کند و فعلاً این اقدام را به‌عنوان یک گزینه ذخیره نگه داشته است.

به گزارش تابناک؛ الجزیره نوشت: مارک فایفل، مقام سابق امنیت ملی آمریکا، می‌گوید واشنگتن امیدوار است مجبور نشود تحریم‌های ثانویه علیه خریداران چینی نفت خام ایران اعمال کند و فعلاً این اقدام را به‌عنوان یک گزینه ذخیره نگه داشته است.

او به الجزیره گفت: «فکر می‌کنم ترامپ و وزارت خزانه‌داری او این گزینه را در جیب پشتی خود نگه خواهند داشت تا اگر لازم شد، آن را اجرا کنند.»

فایفل گفت اعمال اقدامات گسترده علیه پکن از نظر دیپلماتیک دشوار خواهد بود، زیرا دو اقتصاد همچنان به‌شدت درهم‌تنیده هستند. او افزود که هدف فعلی این است که خرید نفت از منابع دیگر برای چین آسان‌تر و مطلوب‌تر شود.

او گفت پالایشگاه‌های چینی نفت خام تحریم‌شده ایران را با تخفیف خریداری کرده‌اند؛ مزیتی که در برابر رقبای جهانی به آنها برتری می‌دهد. وی افزود پکن هیچ علاقه‌ای به کمک به واشنگتن نشان نداده و احتمالاً به‌طور پنهانی به تهران کمک می‌کند.

او گفت: «چینی‌ها بازی بلندمدت را دنبال می‌کنند. آنها هیچ مشکلی با این ندارند که آمریکایی‌ها درگیر یک ماجراجویی بین‌المللی دیگر مانند این جنگ در ایران باشند.»

قرار است شی جین‌پینگ در ۲۴ سپتامبر برای گفت‌وگو با ترامپ به واشنگتن دی‌سی سفر کند.