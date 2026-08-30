عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ دولت مکتبی شهید رجایی

دولت شهید محمدعلی رجایی و نخست‌وزیری شهید محمدجواد باهنر، در شرایطی آغاز شد که دشمنان انقلاب با هدف ضربه زدن به مسئولان نظام، طرح حذف چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند؛ اما این دولت کوتاه‌عمر، با تأکید بر ساده‌زیستی، خدمت به مردم و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، به نمادی ماندگار از «دولت مکتبی» تبدیل شد و سرانجام رجایی و باهنر در هشتم شهریور ۱۳۶۰ در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.