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کد خبر: ۱۳۹۲۱۲۱
بازدید: ۱۳۳۳

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ دولت مکتبی شهید رجایی

دولت شهید محمدعلی رجایی و نخست‌وزیری شهید محمدجواد باهنر، در شرایطی آغاز شد که دشمنان انقلاب با هدف ضربه زدن به مسئولان نظام، طرح حذف چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند؛ اما این دولت کوتاه‌عمر، با تأکید بر ساده‌زیستی، خدمت به مردم و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، به نمادی ماندگار از «دولت مکتبی» تبدیل شد و سرانجام رجایی و باهنر در هشتم شهریور ۱۳۶۰ در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.

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برچسب‌ها:
دولت مکتبی شهید رجایی شهید رجایی شهید باهنر پنجره‌ای به گذشته عکس تاریخی عکس تاریخ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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