استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!
یوسف پزشکیان به تازگی استوری درباره غنی سازی منتشر کرده که بحث برانگیز شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۸۱| |
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گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۹
خدا وکیلی بهت شک کردم ... بعد از سه جنگ .. بعد از اینکه چند کشور رو اشغال کردن .. داری صحبت از چی میکنی ... اگه این جندتا موشک نبود الان معلوم نبود ایران چه بلایی سرش درومده بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
همه مسائل رو اینطوری می فهمید
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
کاش می تونستم کاری کنم این حرف نزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من .
یکی میمرد زدرد بی نوایی! یکی میگفت عزیز زردک میخواهی!
یکی میمرد زدرد بی نوایی! یکی میگفت عزیز زردک میخواهی!
راست میگه خب حقوق مردم فقط هسته ای نیست که.... حق زندگی نرمال چی میشه پس؟ و هزاران حق دیگر