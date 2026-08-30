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استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!

یوسف پزشکیان به تازگی استوری درباره غنی سازی منتشر کرده که بحث برانگیز شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۸۱
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1865 بازدید
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۹
یوسف پزشکیان
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غنی سازی یوسف پزشکیان خبر فوری انرژی هسته‌ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۹
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
25
24
پاسخ
خدا وکیلی بهت شک کردم ... بعد از سه جنگ .. بعد از اینکه چند کشور رو اشغال کردن .. داری صحبت از چی میکنی ... اگه این جندتا موشک نبود الان معلوم نبود ایران چه بلایی سرش درومده بود
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
در مورد هسته ای صحبت می کنه، نه موشک
همه مسائل رو اینطوری می فهمید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
حرفشون درسته و اصلا در مورد موشک صحبت نکرده که شما غیرتی شدی ....همیشه بجای دقت در خوندن و فکر کردن یادگرفتیم زود قضاوت کنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
24
24
پاسخ
کاش می تونستم کاری کنم این حرف نزنه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اتفاقا کارها دست شماست و هر کاری خواسته اید کرده اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
22
27
پاسخ
دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
2
4
پاسخ
هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من .

یکی میمرد زدرد بی نوایی! یکی می‌گفت عزیز زردک می‌خواهی!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
12
20
پاسخ
راست میگه خب حقوق مردم فقط هسته ای نیست که.... حق زندگی نرمال چی میشه پس؟ و هزاران حق دیگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
8
15
پاسخ
سلام با غنی سازی که روسیه اجازه ندهد سوخت نیروگاه را تامین کنیم چه فرقی با عدم غنی سازی دارد فقطکافی است در مسیله غنی سازی بهره وری را مد نطر قراردهیم هزینه خروحی به ورودی
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