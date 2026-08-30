پاسخ فرانسه به آمریکا درباره جنگ با ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس، «سباستین لکورنو» روز شنبه و در واکنش به انتقادهای اخیر آمریکا از میزان حمایت متحدانش در جنگ با ایران گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ما یک متحد آزاد هستیم، متحدی بدون تبعیت کورکورانه. این موضوع جدیدی نیست.»
لکورنو در گفتوگو با شبکه تلویزیونی السیآی گفت که فرانسه در مسائل امنیتی، بهویژه در چارچوب ناتو، دیدگاه و ارزیابی مستقل خود را دنبال میکند و این استقلال موضعی مانع از آن نمیشود که پاریس در صورت لزوم، در عملیات نظامی مشترک ائتلاف مشارکت کند.
اظهارات لکورنو در شرایطی مطرح شده که آمریکا در ماههای اخیر از متحدان اروپایی خود به دلیل سطح حمایتشان در جنگ با ایران انتقاد کرده است؛ انتقادهایی که بار دیگر اختلافنظرها درباره میزان تعهد متحدان ناتو به سیاستهای واشنگتن را برجسته کرده است.
بهرغم مواضع شماری از کشورهای اروپایی در مخالفت با جنگ علیه ایران، برخی از آنها ازجمله آلمان و انگلیس پایگاههای خود را در اختیار پنتاگون قرار داده بودند.
همزمان، گزارش نشریه پالیتیکو حاکی از افزایش تردید در میان متحدان آمریکا درباره توانایی واشنگتن برای حمایت نظامی از آنها در صورت بروز یک درگیری گسترده است.
بر اساس این گزارش، کاهش حضور نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و اروپا و همچنین رویکرد دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در قبال برخی رقبای سنتی واشنگتن، از جمله روسیه و کره شمالی، نگرانیهایی را درباره تضعیف نفوذ جهانی پنتاگون ایجاد کرده است.
رسانه آمریکایی همچنین به نگرانی متحدان آمریکا از کاهش ذخایر مهمات این کشور اشاره کرده و نوشته کشورهایی از استرالیا تا تایوان نگران هستند که در صورت وقوع یک درگیری منطقهای، آمریکا مهمات کافی برای پشتیبانی از آنها در اختیار نداشته باشد.
یکی از منابع این رسانه با اشاره به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت که در ظرفیت بازدارندگی این کشور «شکاف بزرگی» ایجاد شده است. یک منبع دیگر نیز از «فرسایش واقعی اعتماد» به آمریکا سخن گفته است.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که گزارشهایی درباره کاهش ذخایر موشکهای دقیق و تسلیحات راهبردی آمریکا در پی جنگ با ایران منتشر شده است.
روزنامه نیویورکتایمز پیشتر گزارش داده بود که آمریکا بخش قابل توجهی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار خود را مصرف کرده و ذخایر موشکهای تاماهاوک و موشکهای رهگیر پاتریوت نیز تحت فشار قرار گرفته است.
«مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» نیز هشدار داده که کاهش ذخایر تسلیحات دقیق میتواند توانایی آمریکا برای ورود به درگیریهای بزرگ در آینده را با محدودیت مواجه کند.