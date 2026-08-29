ترامپ هر روز به «کارتر شدن» نزدیکتر میشود!
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه خبری اماس ناو که پیشتر تحت عنوان اماسانبیسی شناخته میشد، به نقل از فردی مطلع به طرز فکر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گزارش داد: دونالد ترامپ در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به جیمی کارتر، رئیسجمهور دموکرات اسبق آمریکا که سال گذشته در سن ۹۹ سالگی درگذشت، شبیه است.
این رسانه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: رئیسجمهور ترامپ معمولا به دنبال تعریف میراث خود در برابر روسای جمهور گذشته است، اما تجربه خودش با جنگ علیه ایران، مقایسههای ناخوشایندی را با یکی از موضوعات مورد علاقهاش ایجاد میکند. او اغلب گفته که جیمی کارتر بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا بوده است. کارتر با وقوع انقلاب در ایران، رکود تورمی و شوک نفتی که قیمت بنزین را به شدت افزایش داد، دستوپنجه نرم کرد و همه اینها در شکست او در سال ۱۹۸۰ نقش داشتند. ترامپ در تجمعات و مصاحبههای گذشته، کارتر را به عنوان رهبری ضعیف به تصویر کشید که ناتوانیاش در حل مسائل مربوط به ایران، میراث ریاست جمهوریاش را لکهدار کرد.
به نوشته اماس ناو، ۶ ماه پس از جنگ علیه ایران، ترامپ با خطر مشابهی مواجه است؛ مذاکرات متوقف شده، ایران در حال مقاومت در برابر حملات نظامی دولت ترامپ و نادیده گرفتن تهدیدهای جنگ اقتصادی آن است و این بار، ایران با کنترل بر تنگه هرمز ترافیک نفت از طریق این آبراه حیاتی را در دست دارد و قیمت بنزین را برای آمریکاییها افزایش داده است.
این رسانه آمریکایی افزود: هم در سال ۱۹۸۰ و هم امروز، به نظر میرسد ایران از اهرم فشار خود پیش از انتخابات مهم ایالات متحده آگاه است. در حالیکه ترامپ ادعا میکند تنگه هرمز باز است، ایران ثابت کرده تا زمانی که ایالات متحده شرایط مورد نظر را نپذیرد، ترافیک در تنگه هرمز همچنان محدود خواهد ماند.
سه نفر از نزدیکان رئیسجمهور آمریکا گفتند: در نتیجه این مخمصه، لحن ترامپ در مورد کارتر، در محافل خصوصی تغییر کرده است.
یکی از این منابع آگاه گفت: نمیگویم که او طرفدار کارتر شده، اما شش ماه گذشته نشان داده که برخورد با ایران مانند یک کار غیرممکن به نظر میرسد. او مطمئنا برخی از درد کارتر را در آنجا احساس میکند.
دو نفر دیگر که با طرز تفکر ترامپ آشنا هستند، بدون افشای نام خود گفتند: به نظر میرسد کارتر در ذهن رئیسجمهور فعلی بسیار پررنگ است. میراث کارتر میراثی است که ترامپ مدتهاست از آن انتقاد کرده و مصمم است از آن اجتناب کند.
اماس ناو به عقب بازگشته و درباره آنچه جیمی کارتر با جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده، مقایسهای انجام داده و نوشته است: در سال ۱۹۸۰، کارتر با بحران سفارت آمریکا در تهران مواجه شد. این بنبست ۴۴۴ روزه به عنوان یک وضعیت اضطراری ملی دردناک، تیتر اول روزنامهها را به خود اختصاص داد و در نهایت ریاستجمهوری کارتر را تضعیف کرد. عملیات نجات کارتر، عملیات پنجه عقاب، با برخورد دو هواپیمای آمریکایی و کشته شدن ۸ نظامی، شکست خورد. به نظر میرسد آن دوره از ریاستجمهوری کارتر و تاثیر تعیینکننده آن بر میراث او، نقطه تمرکز ترامپ باشد. در آغاز جنگ، ترامپ اذعان کرد که نحوه برخورد کارتر با ایران به قیمت از دست دادن انتخابات بعدی برایش تمام شد؛ داستان مشابهی که اکنون برای دونالد ترامپ رخ میدهد.
یکی از افراد آشنا با طرز تفکر ترامپ گفت: نام ترامپ در برگه رای نیست، اما اکثریت دموکراتها در کنگره کاملا متفاوت از وضعیت فعلی به نظر میرسد و ترامپ این را میداند.
یکی از مقامات سابق کاخ سفید نیز گفت: هم اکنون که ما صحبت میکنیم، لحظات سرنوشتساز ترامپ در حال گذر است. او به میراث شخصی خود چسبیده و آن را به شیوهای شکل میدهد که سایر روسای جمهور پیشتر این کار را نکردهاند.
اماس ناو در پایان با اشاره به شکست احتمالی ترامپ در انتخابات میاندورهای آمریکا و همچنین میراث شخصی، نوشت: وقتی کارتر از سمت خود کنارهگیری کرد، ۵۶ سال داشت. ترامپ با پایان دوره دوم ریاست جمهوریاش ۸۲ ساله خواهد بود و فرصت کوتاهی برای تلاشهای پس از ریاست جمهوری باقی میگذارد و در نتیجه جنگ خود علیه ایران را به بخش مهمی از میراث خود بدل میکند.