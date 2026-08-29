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وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار

آتش‌سوزی در محدوده‌های «تیروان» و «خایلار» در منطقه حفاظت‌شده دیزمار با حضور و تلاش مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در حال مهار است و محیط‌بانان برای جلوگیری از گسترش حریق به عرصه‌های طبیعی، در خط مقدم این عملیات قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۴۲
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آتش سوزی

به گزارش تابناک، روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی شامگاه شنبه اعلام کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در مناطق تیروان و خایلار واقع در منطقه دیزمار، نیروهای حفاظت محیط‌زیست در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، محیط‌بانان و نیروهای اجرایی با وجود شرایط سخت جغرافیایی و گستردگی عرصه‌های طبیعی، هم‌اکنون در حال تلاش برای مهار شعله‌های آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های دیگر این منطقه ارزشمند هستند.

عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و نیروهای محیط‌زیست با پایش مستمر منطقه، در تلاش‌اند ضمن کنترل کانون‌های آتش، از وارد شدن خسارت بیشتر به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های دیزمار جلوگیری کنند.

جزئیات تکمیلی درباره علت وقوع حریق، وسعت اراضی درگیر و وضعیت نهایی مهار آتش پس از بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش نهایی کارشناسان اعلام خواهد شد.

منطقه حفاظت‌شده دیزمار به دلیل برخورداری از تنوع زیستی غنی و پوشش گیاهی ارزشمند، از اهمیت اکولوژیک بالایی در آذربایجان شرقی برخوردار است و هرگونه حریق در این عرصه، تهدیدی جدی برای زیست‌بوم منطقه محسوب می‌شود.

 

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برچسب ها
آذربایجان شرقی آتش سوزی محیط زیست جنگل دیزمار آتش سوزی جنگل مهار آتش
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