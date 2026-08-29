ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عرضه بزرگ دلار بانک مرکزی بی‌مشتری ماند

بانک مرکزی اعلام کرد در سه روز نخست اجرای مرحله جدید سیاست‌های ارزی، با وجود آمادگی برای تأمین و تزریق حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی، تقاضای ثبت‌شده بسیار پایین‌تر از انتظار بود و متقاضیان در مجموع تنها ۲۰ میلیون دلار ارز خریداری کردند.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۳۹
| |
1003 بازدید
دلار

به گزارش به نقل از ایسنا، در پی آغاز مرحله جدید سیاست‌های ارزی و تخصیص و آمادگی تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز به شبکه بانکی کشور، آمار معاملات در این خصوص نشان‌دهنده آن است که تقاضا در این بازار کمتر از انتظارات بوده است.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد بر اساس داده‌های دریافتی از معاملات ارزی شبکه بانکی (شعب و صرافی‌های بانکی)، به رغم اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تخصیص اسکناس ارز تا ۵۰۰ میلیون دلار، از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ همزمان با آغاز عرضه به شبکه بانکی لغایت پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵، صرفاً ۲۰ میلیون دلار اسکناس ارز توسط متقاضیان خریداری شده است.

در این خصوص به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی کماکان از این آمادگی برخوردار است تا تمام سفارشات تقاضای شبکه بانکی (شعب و صرافی ایشان) را تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار تامین کند و این روند ادامه خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی دلار عرضه دلار ارز صرافی ها
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار کاهشی شد
پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۳ شهریور
تورم مرداد ماه اعلام شد
آخرین قیمت دلار آزاد اعلام شد
اعلام قیمت دلار با کارت ملی
قیمت دلار رسمی در بازار امروز 5 شهریور 1405
دلار با کارت ملی ۱۹۸ هزار تومان شد / نگرانی مردم از دلارهای تقلبی در کف بازار
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۰ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005q8F
tabnak.ir/005q8F