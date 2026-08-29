بانک مرکزی اعلام کرد در سه روز نخست اجرای مرحله جدید سیاست‌های ارزی، با وجود آمادگی برای تأمین و تزریق حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی، تقاضای ثبت‌شده بسیار پایین‌تر از انتظار بود و متقاضیان در مجموع تنها ۲۰ میلیون دلار ارز خریداری کردند.

به گزارش به نقل از ایسنا، در پی آغاز مرحله جدید سیاست‌های ارزی و تخصیص و آمادگی تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز به شبکه بانکی کشور، آمار معاملات در این خصوص نشان‌دهنده آن است که تقاضا در این بازار کمتر از انتظارات بوده است.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد بر اساس داده‌های دریافتی از معاملات ارزی شبکه بانکی (شعب و صرافی‌های بانکی)، به رغم اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تخصیص اسکناس ارز تا ۵۰۰ میلیون دلار، از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ همزمان با آغاز عرضه به شبکه بانکی لغایت پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵، صرفاً ۲۰ میلیون دلار اسکناس ارز توسط متقاضیان خریداری شده است.

در این خصوص به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی کماکان از این آمادگی برخوردار است تا تمام سفارشات تقاضای شبکه بانکی (شعب و صرافی ایشان) را تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار تامین کند و این روند ادامه خواهد داشت.