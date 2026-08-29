استاندار تهران با اشاره به تشدید تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور در ایام جنگ، گفت: محاصره‌ای که در حوزه دریا علیه کشور ما انجام دادند، باعث شد اداره کشور واقعاً شرایط بسیار ویژه و منحصر به فردی داشته باشد.

به گزارش تابناک، محمدصادق معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حوادث سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته واقعاً سال سخت و تلخی برای کشور بود. ما در سال گذشته حوادث عجیبی داشتیم؛ دو جنگ تحمیلی که از ناحیه رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها بر ملت ما تحمیل شد و شهادت بزرگان کشور، امام شهیدمان و رهبر عظیم‌الشأن ما، فرماندهان، دانشمندان و جمع کثیری از مردم بی‌گناه، دانش‌آموزان و مردم عزیزی که در این بمباران‌ها و حملات وحشیانه دشمن به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: حملاتی که به زیرساخت‌ها داشتند نیز به نوعی جنگ علیه زیرساخت‌های کشور بود. در سراسر کشور و در استان تهران بسیاری از زیرساخت‌های ما مورد هجمه و عملیات دشمن قرار گرفت.

استاندار تهران با اشاره به تشدید تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور در ایام جنگ، گفت: علاوه بر تحریم‌های ظالمانه‌ای که سال‌هاست دشمن علیه کشور ما اعمال کرده، در این ایام نیز تشدید تحریم‌ها را داشتیم و شرایط اقتصادی سختی را بر کشور تحمیل کردند. محاصره‌ای که در حوزه دریا علیه کشور ما انجام دادند، باعث شد اداره کشور واقعاً شرایط بسیار ویژه و منحصر به فردی داشته باشد.

معتمدیان افزود: به حمدالله با راهبری مقام معظم رهبری و حمایت همه‌جانبه‌ای که ایشان از دولت داشتند و همچنین زحمات و تلاش‌های رئیس‌جمهور و هیئت دولت در کنار سایر قوا کارها پیش رفت و یکی از ویژگی‌های این دوره بحث انسجام و وحدتی بود که بین قوای مختلف در مقابله با دشمنان این مرز و بوم در این ایام وجود داشت.

وی با اشاره به تمرکز دشمن بر پایتخت جمهوری اسلامی ایران، گفت: با توجه به اینکه دشمن بیشترین تمرکزش را روی پایتخت جمهوری اسلامی، تهران به عنوان ام‌القرای اسلام، قرار داده بود، طبیعتاً نیاز به یک مدیریت خاصی بود. یکی از اقدامات بسیار خوبی که رئیس‌جمهور و دولت انجام دادند، تفویض اختیارات به استانداران در سراسر کشور بود.

استاندار تهران ادامه داد: بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های شرایط جنگی را تدبیر کردیم و به حمدالله می‌بینید علیرغم همه شرایط خاصی که مطرح شد، در تأمین کالاهای اساسی مردم با زحمات همه دستگاه‌های دولتی، وزارت جهاد و مجموعه‌های دستگاه‌های استانی، شرایط خوبی را فراهم کردیم و مشکلی از لحاظ تأمین کالاهای اساسی و فراوانی آنها در این ایام و سال گذشته نداشتیم.

معتمدیان درباره تأمین سوخت نیز گفت: در بحث تأمین سوخت، علیرغم اینکه همه زیرساخت‌های ما مورد عملیات هوایی دشمن قرار گرفت، به حمدالله با راهبری خوبی که در وزارت نفت و استانداری تهران انجام گرفت، از این مرحله بحران نیز به خوبی عبور کردیم و همراهی بسیار خوبی از سوی مردم عزیز استان تهران و تهران داشتیم.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های استان تهران اظهار کرد: در حوزه زیرساخت‌ها، مواردی مورد هجمه و عملیات قرار گرفت. شاید در حوزه برق بیش از ۱۲۰۰ نقطه از زیرساخت‌های ما مورد عملیات دشمن قرار گرفت، اما در حداقل زمان، رکوردی که عزیزان ما در وزارت نیرو، مجموعه توانیر و شرکت‌های توزیع آب و برق ثبت کردند، بسیار قابل توجه بود.

استاندار تهران افزود: حداقل زمان از قطع برق تا وصل آن ۵۲ دقیقه بود که واقعاً اقدام قابل تقدیری است و نصاب بی‌نظیری بود. مردم علیرغم شرایط سخت جنگی که داشتیم، اما شرایط جنگی را در بحث زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی احساس نکردند.

وی درباره سایر زیرساخت‌ها نیز گفت: در بحث آب، واقعاً زیرساخت‌های ما آسیب دید، اما به سرعت بازسازی و ترمیم انجام گرفت. در مخابرات و ارتباطات و همچنین در بحث گاز نیز همین اقدامات انجام شد. اینها نشان از آمادگی و عزم جدی مجموعه دولت با برنامه‌ریزی‌هایی بود که انجام گرفت و انسجامی که وجود داشت و حمایتی که از ناحیه دستگاه‌های مختلف انجام گرفت.

معتمدیان با اشاره به مدیریت استان تهران در شرایط جنگی، اظهار کرد: به حمدالله در اداره استان و اداره شهر تهران به عنوان پایتخت، که در واقع زیر نظر رصد همه دوربین‌ها در سراسر جهان بود، مدیریت به گونه‌ای انجام گرفت که شاید تعجب جهانیان را برانگیخت که در این شرایط واقعاً به چه شیوه‌ای مدیریت انجام گرفت.

وی این موضوع را نشانه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: این نشان از کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در شرایط سخت، همه مسئولان نظام به عنوان خدمتگزاران ملت در کنار مردم هستند.