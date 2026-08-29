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ترافیک سنگین در محورهای شمالی منتهی به تهران

رئیس پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۳۰
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ترافیک سنگین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار «احمد کرمی‌اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: به‌دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب)جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعتی قبل تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این۲ محور، ممنوع شده است.

وی افزود: این محدودیت تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت، همچنین تردد در این دو محور از سمت (شمال به جنوب) با هدف تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه و تحت مدیریت پلیس راه انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین محدوده ولی‌آباد گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز تردد در مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته سردار کرمی‌اسد، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال نیز محدوده شهر دماوند دارای ترافیک سنگین است، در حالی که تردد در مسیر شمال به جنوب این محور روان گزارش شده است.

وی همچنین از تردد روان در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت خبر داد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به تهران اظهار کرد: در محور قدیم تهران ـ بومهن، ترافیک سنگین در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی، پیچ‌های جاجرود و همچنین مسیر رفت و برگشت در محدوده شهر بومهن گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز ترافیک سنگین در حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و همچنین در مسیر رفت و برگشت در محدوده عوارضی پردیس جریان دارد.

سردار کرمی‌اسد گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین نیز ترافیک سنگین در حدفاصل گرمدره تا استاندارد و محدوده پلیس راه مهرشهر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در مسیر مقابل، یعنی آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، ترافیک در محدوده مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.
سردار کرمی‌اسد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: محور فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است و در سایر محورهای شمالی، در حال حاضر مداخله جوی خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران نیز مشاهده می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به ترافیک سنگین در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران و همچنین اعمال محدودیت‌های ترافیکی، ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و با رعایت فاصله طولی و توجه به هشدارهای پلیس راه، در مسیر تردد کنند.

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پلیس راه وضعیت جاده ها جاده چالوس جاده هراز ترافیک سنگین
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