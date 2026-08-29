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اعلام نتایج امتحانات نهایی و مهلت اعتراض

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از اعلام نتایج اولیه آزمون‌های نهایی و آغاز مهلت ۷۲ ساعته اعتراض خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۰۲۲
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امتحانات نهایی

به گزارش تابناک، عبدالرضا فولادوند راد، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، از اعلام نتایج اولیه آزمون‌های نهایی خبر داد و گفت: دانش‌آموزان و متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط یا مدرسه محل تحصیل، نتایج خود را مشاهده و در صورت وجود اعتراض نسبت به نمرات، درخواست بررسی مجدد را ثبت کنند.

وی افزود: در فرایند برگزاری و تصحیح آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، با یاری خداوند متعال، بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار پاسخ‌برگ درس توسط مصححان اول و دوم و در موارد لازم، مصحح سوم تصحیح و نمره‌گذاری شده است. این فرایند در مجموع شامل بیش از ۵۶۸ میلیون و ۶۶۶ هزار سؤال و بیش از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون سؤال و زیرسؤال بوده و بیش از ۳۱ میلیون صفحه پاسخ‌برگ نیز در این فرایند بارگذاری، تصحیح و نمره‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این اعداد و ارقام نشان‌دهنده یک عملیات بسیار گسترده، پیچیده و در عین حال دقیق و حساس در سطح ملی است که با تلاش و مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار دبیر متخصص و دارای ابلاغ در سراسر کشور انجام شده است. این فرایند طی حدود ۴۰ روز، از تاریخ ۲۴ تیرماه و همزمان با برگزاری آزمون‌ها به‌صورت مستمر ادامه داشته و با تکمیل مراحل مختلف، نتایج اولیه آزمون‌های نهایی آماده و اعلام شده است.

دکتر فولادوند راد ادامه داد: برای ثبت درخواست بررسی مجدد (اعتراض)، ۷۲ ساعت از زمان اعلام نتایج اولیه در نظر گرفته شده است. متقاضیان لازم است در این بازه، پس از مشاهده و بررسی دقیق نمرات، در صورت اعتراض نسبت به نمرات مکتسبه، درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت دقت در ثبت درخواست بررسی مجدد اظهار کرد: دانش‌آموزان و داوطلبان پیش از ثبت نهایی درخواست، نمرات خود را با دقت بررسی کنند و تنها در صورت اطمینان از درخواست خود، نسبت به ثبت آن اقدام کنند*؛ چرا که بلافاصله پس از ثبت درخواست، فرایند بررسی پاسخ‌برگ و تخصیص آن به مصحح آغاز می‌شود و پس از شروع این فرایند، امکان لغو درخواست وجود نخواهد داشت. وی همچنین گفت: برای دانش‌آموزان و داوطلبانی که نسبت به نمرات مکتسبه خود اعتراضی ندارند، امکان تأیید نمرات نیز در نظر گرفته شده است. این افراد می‌توانند پس از مشاهده و بررسی نمرات، با تأیید آن‌ها، اطلاعات را برای انجام مراحل بعدی، از جمله صدور کارنامه نهایی و انجام فرایند فارغ‌التحصیلی، به سامانه مدرسه ارسال کنند. دکتر فولادوند راد در پایان با اشاره به آغاز آزمون‌های نهایی دوره شهریورماه گفت: با توجه به برگزاری این آزمون‌ها به صورت هماهنگ کشوری از تاریخ ۱۴ شهریورماه، دانش‌آموزانی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکرده‌اند، در اسرع وقت برای تعیین تکلیف وضعیت دروس خود به مدرسه محل تحصیل مراجعه کنند تا از شرکت در آزمون‌های این دوره بازنمانند. وی تأکید کرد مراجعه به‌موقع به مدرسه و انجام مراحل ثبت‌نام و تعیین وضعیت، برای حضور در آزمون‌های دوره شهریور ضروری است.

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آموزش و پرورش دانش آموزان امتحانات امتحانات نهایی نتایج امتحانات سابقه تحصیلی ترمیم نمره
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