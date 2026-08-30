طرز تهیه خورشت بامیه اهوازی
به گزارش تابناک؛ وقتی اسم غذاهای جنوبی به میان میآید، معمولاً عطر ادویهها، تندی دلچسب و ترکیب طعمهای جسورانه در ذهن تداعی میشود. خورشت بامیه اهوازی یکی از همان غذاهایی است که نشان میدهد آشپزی جنوب فقط درباره سیر کردن شکم نیست؛ درباره ساختن طعمی است که تا مدتها در ذهن میماند.
این خورشت برخلاف بعضی نسخههای رایج، با سیر فراوان، رب گوجهفرنگی غلیظ و تمرهندی آماده میشود؛ ترکیبی که یک طعم ملس، کمی ترش و کاملاً جنوبی به غذا میدهد. در خوزستان، خورشت بامیه معمولاً باید جاافتاده، پررنگ و روغنافتاده باشد؛ نه آبکی و بیرمق.
خورشت بامیه اهوازی یکی از غذاهایی است که در بسیاری از خانههای جنوبی نسل به نسل منتقل شده و هر خانواده فوتوفن مخصوص خودش را برای خوشمزهتر شدن آن دارد؛ از میزان تمرهندی گرفته تا روش آماده کردن بامیهها.
مواد لازم برای خورشت بامیه اهوازی
گوشت گوسفندی: ۵۰۰ گرم
بامیه قلمی و ریز: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
پیاز بزرگ: یک عدد
سیر: ۵ تا ۶ حبه
تمرهندی: حدود ۱۰۰ گرم
رب گوجهفرنگی: ۲ قاشق غذاخوری
فلفل قرمز: نصف قاشق چایخوری
زردچوبه: به مقدار لازم
فلفل سیاه: به مقدار لازم
نمک و روغن: به مقدار لازم
طرز تهیه خورشت بامیه اهوازی
پیاز، گوشت و پایه اصلی طعم
ابتدا پیاز را ریز خرد کنید و با کمی روغن روی حرارت ملایم تفت دهید تا سبک و طلایی شود. بعد گوشت خردشده را اضافه کنید و همراه زردچوبه و فلفل سیاه تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند و بوی خامی آن گرفته شود.
در نسخه اصیل جنوبی، گوشت با حوصله پخته میشود تا عصاره آن وارد سس خورشت شود و در نهایت یک خورشت غلیظ و خوشطعم داشته باشید.
راز اصلی خورشت بامیه اهوازی؛ سیر و رب
یکی از تفاوتهای مهم خورشت بامیه اهوازی با بعضی نسخههای دیگر، استفاده از سیر بیشتر است. سیر لهشده را به گوشت اضافه کنید و فقط کمی تفت دهید تا عطر آن آزاد شود.
بعد رب گوجهفرنگی را اضافه کنید و آنقدر تفت دهید تا رنگ رب باز شود و بوی خامی آن از بین برود. همین مرحله باعث میشود رنگ نهایی خورشت اشتهابرانگیزتر شود.
پخت آرام گوشت
حالا آب جوش را اضافه کنید تا روی گوشتها را بگیرد. حرارت را کم کنید و اجازه دهید گوشت آرامآرام بپزد.
راز یک خورشت جنوبی خوشمزه عجله نکردن است؛ هرچه گوشت آرامتر بپزد، سس غذا خوشطعمتر و جاافتادهتر میشود.
چطور بامیهها لیز نشوند؟
یکی از دغدغههای اصلی هنگام پخت خورشت بامیه، لزج شدن غذاست. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است بامیههای کوچک و قلمی انتخاب کنید.
دم بامیهها را خیلی کوتاه نکنید تا بافت داخلی آن بیرون نزند. بعد از شستن، آنها را با کمی روغن در تابه تفت دهید تا سطحشان کمی بسته شود.
پس از نیمپز شدن گوشت، بامیهها را اضافه کنید تا در ادامه پخت، هم طعم خورشت را بگیرند و هم شکل خود را حفظ کنند.
تمرهندی؛ امضای غذای جنوبی
مهمترین تفاوت خورشت بامیه اهوازی، همینجاست. تمرهندی را در آب ولرم حل کنید و بعد از صاف کردن، عصاره آن را به خورشت اضافه کنید.
این چاشنی علاوه بر طعم ترش و ملس، رنگ خورشت را تیرهتر و عطر آن را عمیقتر میکند.
بهتر است تمرهندی را در نیم ساعت پایانی پخت اضافه کنید تا عطر و طعم آن حفظ شود.
فوتوفنهایی که خورشت بامیه را مثل غذای جنوبیها میکند
بامیههای کوچک و سبز انتخاب کنید؛ بامیههای بزرگ معمولاً سفتتر هستند.
برای طعم بهتر میتوانید از گوشت با استخوان استفاده کنید.
سیر را نسوزانید؛ سیر سوخته طعم خورشت را تلخ میکند.
تمرهندی را کمکم اضافه کنید تا میزان ترشی مطابق ذائقه شود.
خورشت بامیه اصیل باید غلیظ باشد و روغن روی سطح آن جمع شود.
خورشت بامیه اهوازی را با چه چیزی سرو کنیم؟
این خورشت در کنار برنج سفید یا زعفرانی کامل میشود. در بسیاری از خانههای جنوبی، تندی و ترشی غذا با برنج ساده متعادل میشود تا طعم سس غلیظ خورشت بیشتر خودش را نشان دهد.
خورشت بامیه اهوازی شاید ظاهر سادهای داشته باشد، اما ترکیب سیر، تمرهندی و بامیههای لطیف، آن را به یکی از غذاهای ماندگار جنوب ایران تبدیل کرده است؛ غذایی که با یک قاشق از آن میشود حالوهوای سفرههای گرم خوزستان را حس کرد.