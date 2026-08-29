دلار با کارت ملی ۱۹۸ هزار تومان شد / نگرانی مردم از دلارهای تقلبی در کف بازار
در نخستین روز کاری هفته، بازار ارز شاهد نوسان افزایشی قیمتها بود؛ روندی که در آن دلار بازار آزاد به کانال ۲۰۶ هزار تومان وارد شد و همزمان، شعب ارزی منتخب نرخ دلار سهمیهای با کارت ملی را به ۱۹۸ هزار تومان رساندند. این رقم در مقایسه با پایان هفته گذشته (که حدود ۱۹۵ هزار تومان ثبت شده بود)، رشد ۳ هزار تومانی را نشان میدهد. با این حال، حفظ فاصله قیمتی اندک با بازار غیررسمی، معادلات سنتی عرضه و تقاضا را دستخوش تغییری بنیادین کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بر پایه تخصیص اسکناس تا سقف ۱۰۰۰ دلار با نرخ حاشیه بازار تنظیم شده است. با ثبت قیمت ۱۹۸ هزار تومانی در معاملات امروز، شکاف میان نرخ شبکه بانکی و بازار آزاد به حدود ۸ هزار تومان محدود شد. این اختلاف در سقف مجاز دریافت ارز، عایدی حداکثر ۸ میلیون تومانی را برای خریدار به همراه دارد؛ رقمی که با در نظر گرفتن فرآیندهای احراز هویت و کارمزد، توجیه اقتصادی خود را برای دلالان و سفتهبازان از دست داده است.
دلار با کارت ملی برای دلالان جذاب نیست!
دادههای رسمی معاملات تاییدکننده این تغییر الگو است؛ از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری عرضهشده از سوی بانک مرکزی در بازه سهشنبه (۳ شهریور) تا پنجشنبه (۵ شهریور)، تنها ۲۰ میلیون دلار جذب بازار شد. این فاصله میان عرضه بالقوه و تقاضای بالفعل نشان میدهد که صفهای کاذب پیشین فروپاشیده و مراجعان به شعب بانکی صرفاً متقاضیان واقعی هستند. رئیسکل بانک مرکزی نیز با تاکید بر تداوم عرضه در حاشیه بازار و با قیمت توافقی، اعلام کرده است که پاسخگویی به تقاضای واقعی بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.
مراقب دلارهای تقلبی باشید
در شرایطی که نوسانات ارزی بخشی از جامعه را برای حفظ ارزش داراییها به سمت تبدیل ریال سوق میدهد، ساختار خرید از شبکه بانکی از منظر مدیریت ریسک نیز اهمیت مضاعفی یافته است. همزمان با رشد قیمتها، ریسک توزیع اسکناسهای تقلبی و دلارهای معیوب یا تاریخگذشته در معاملات غیررسمی بهشدت افزایش مییابد؛ خطری که سرمایه خریداران خرد را تهدید میکند. از این رو، حتی برای افرادی که با انگیزه حفظ ارزش پول به بازار ورود میکنند، تهیه ارز از بستر رسمی با نرخ ۱۹۸ هزار تومانی علاوه بر مزیت قیمتی، تضمینکننده اصالت و سلامت فیزیکی اسکناس است.
از بازار حواله چه خبر؟
همراستا با بازار اسکناس، تالار ارز ادغامی مرکز مبادله ایران نیز رفتاری متفاوت را به نمایش گذاشت. نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۴۳۷ تومان رشد به ۱۵۷ هزار و ۵۳ تومان و نرخ فروش آن با ۴۴۲ تومان افزایش به ۱۵۸ هزار و ۴۸۰ تومان رسید.
در مقابل، نرخ خرید حواله یورو با افت ۳۱۷ تومانی به ۱۸۲ هزار و ۱۵۵ تومان و نرخ فروش آن با ۳۲۰ تومان کاهش به ۱۸۳ هزار و ۸۰۹ تومان رسید که نشاندهنده تفاوت بنیادین در متغیرهای اثرگذار بر دو ارز عمده تجاری است.