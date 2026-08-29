تپش قلب و سرگیجه در تابستان نشانه چیست؟
به گزارش تابناک؛ کمآبی بدن زمانی رخ میدهد که میزان خروج مایعات از بدن، بسیار بیشتر از مقدار دریافتی باشد؛ وضعیتی که میتواند تعادل حیاتی ارگانها را برهم بزند. این عارضه اگر بهموقع مدیریت نشود، میتواند پیامدهای ناخوشایندی برای سلامت عمومی افراد داشته باشد. کارشناسان سلامت، علائمی نظیر سردرد، احساس خستگی مفرط، بیحالی، خشکی دهان، سرگیجه و تپش قلب را از نشانههای اولیه کمآبی بدن میدانند. نادیده گرفتن این علائم در هوای گرم میتواند وضعیت را به سرعت به مرحله خطر برساند. در صورت مشاهده علائم شدید در افراد، اولین و حیاتیترین گام، انتقال مصدوم به محیطی خنک و دارای سایه است. اگر فرد هوشیار است، نوشاندن مایعات -ترجیحاً محلولهای الکترولیت- به صورت تدریجی توصیه میشود. همچنین میتوان با استفاده از پارچه خنک بر روی نقاطی مانند گردن و قلب، دمای بدن را کاهش داد. با این حال، در مواردی که فرد دچار استفراغ مداوم یا گیجی شدید شده باشد، بلافاصله باید با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت. برای پیشگیری از کمآبی بدن، رعایت چند نکته ساده، اما ضروری است. مصرف روزانه ۸ تا ۱۲ لیوان مایعات، شامل آب، دوغ و آبمیوههای طبیعی باید در اولویت باشد. همچنین استفاده از پوشش مناسب شامل کلاه، عینک آفتابی و لباسهای نخی روشن، در کنار گنجاندن میوهها و سبزیجات آبدار در سبد غذایی، میتواند از بدن در برابر از دست دادن مایعات محافظت کند. استراحت در محیطهای سایهدار و دوری از تابش مستقیم نور خورشید نیز، نقشی تعیینکننده در حفظ تعادل آب بدن ایفا میکند.