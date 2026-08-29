تلاش آمریکا برای تشدید انزوای ایران در نشست ۲۰
ادعای نیوزمکس: وزیر خزانهداری آمریکا تلاشها برای منزوی کردن ایران را در نشست گروه ۲۰ تشدید خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۷۸| |
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شبکه «نیوزمکس» به نقل از یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داد: وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، در جریان میزبانی از همتایان خود در گروه ۲۰ در هفته آینده، تلاشها برای انزوای اقتصادی ایران را تشدید خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ مقامهای آمریکایی بر اهمیت پایبندی اعضای گروه ۲۰ به تحریمهای اعمالشده علیه ایران تأکید خواهند کرد؛ آن هم در شرایطی که آمریکا در بحبوحه جنگ جاری در خاورمیانه، فشار بر ایران را افزایش میدهد.
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