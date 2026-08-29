در این دو روز دمای تهران کاهش مییابد
بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
تا روز سه شنبه (۱۰ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی وزش باد خیلی شدید با احتمال گرد و خاک و در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و رگبار پراکنده مورد انتظار است.
طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۰ و ۱۱ شهریور) کاهش محسوس دمای هوا پیشبینی میشود.
آسمان تهران نیز فردا (۸ شهریور) صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش باد و ابر گاهی وزش باد شدید با بیشترین و کمترین دمای ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان پایتخت پس فردا (۹ شهریور) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش باد و ابر گاهی وزش باد شدید خواهد بود و دمای هوا در گرمترین و سردترین زمان به ۳۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد میرسد.