ایده‌ای که قرار بود با یک چرخ کمتر برنده شود به گزارش خبرنگار خودرو تابناک؛ تاریخ خودرو پر از ایده‌هایی است که روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسیدند، اما وقتی پایشان به خیابان رسید، واقعیت چیز دیگری را نشان داد. سه‌چرخ یکی از همین ایده‌هاست؛ وسیله‌ای که از همان سال‌های ابتدایی شکل‌گیری خودرو بار‌ها با هدف کاهش وزن، کاهش هزینه ساخت، ساده‌سازی مکانیک و افزایش بهره‌وری وارد میدان شد، اما هر بار در رقابت با خودرو‌های چهارچرخ نتوانست جایگاه اصلی بازار را به دست بیاورد. عجیب‌تر اینکه سه‌چرخ هیچ‌وقت واقعاً از صنعت خودرو حذف نشد و هر چند دهه یک‌بار، با ظاهری تازه و فناوری جدید دوباره تلاش کرد ثابت کند یک چرخ کمتر شاید همان چیزی باشد که خودرو برای آینده نیاز دارد. تاریخ خودرو پر از ایده‌هایی است که روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسیدند، اما وقتی پایشان به خیابان رسید، واقعیت چیز دیگری را نشان داد. سه‌چرخ یکی از همین ایده‌هاست؛ وسیله‌ای که از همان سال‌های ابتدایی شکل‌گیری خودرو بار‌ها با هدف کاهش وزن، کاهش هزینه ساخت، ساده‌سازی مکانیک و افزایش بهره‌وری وارد میدان شد، اما هر بار در رقابت با خودرو‌های چهارچرخ نتوانست جایگاه اصلی بازار را به دست بیاورد. عجیب‌تر اینکه سه‌چرخ هیچ‌وقت واقعاً از صنعت خودرو حذف نشد و هر چند دهه یک‌بار، با ظاهری تازه و فناوری جدید دوباره تلاش کرد ثابت کند یک چرخ کمتر شاید همان چیزی باشد که خودرو برای آینده نیاز دارد.

در سال‌های ابتدایی صنعت خودرو، ساخت یک وسیله نقلیه سه‌چرخ از نظر مهندسی کاملاً منطقی بود. خودرو هنوز محصولی پیچیده و گران‌قیمت محسوب می‌شد و سازندگان تلاش می‌کردند با کم کردن تعداد قطعات و پایین آوردن وزن، هزینه تولید را کنترل کنند. یکی از نخستین نمونه‌های مشهور در این زمینه Benz Patent-Motorwagen بود که کارل بنز در سال ۱۸۸۶ ساخت و معمولاً به عنوان یکی از نخستین خودرو‌های واقعی جهان شناخته می‌شود. این وسیله سه چرخ داشت و موتور آن در قسمت عقب قرار گرفته بود. اگرچه Patent-Motorwagen از نظر استاندارد‌های امروز بیشتر یک وسیله آزمایشی به نظر می‌رسد، اما نشان داد برای ساخت یک وسیله نقلیه موتوری الزاماً به چهار چرخ نیاز نیست.

سه‌چرخ در آن دوران مزیت دیگری هم داشت. طراحی سه‌چرخ می‌توانست از نظر هندسی ساده‌تر باشد و در برخی ساختار‌ها تعداد قطعات مکانیکی کمتری نیاز داشته باشد. اما همین مزیت خیلی زود با یک مشکل جدی روبه‌رو شد؛ پایداری. یک خودروی چهارچرخ روی چهار نقطه تماس با زمین قرار دارد و در هنگام پیچیدن، تغییرات بار میان چرخ‌ها قابل مدیریت‌تر است، اما در یک وسیله سه‌چرخ، نحوه قرارگیری چرخ سوم و مرکز جرم تأثیر بسیار بیشتری بر پایداری دارد.

اگر دو چرخ در جلو و یک چرخ در عقب قرار داشته باشند، وسیله در بسیاری از شرایط پایداری قابل قبولی خواهد داشت، اما اگر یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب قرار بگیرند، رفتار خودرو در پیچ‌ها می‌تواند حساس‌تر شود. این مسئله به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که سرعت خودرو بالا برود یا راننده مجبور شود مانور ناگهانی انجام دهد؛ بنابراین چیزی که در حالت ایستاده ساده و کم‌هزینه به نظر می‌رسد، در سرعت بالا به یک مسئله جدی مهندسی تبدیل می‌شود.

با این حال، سه‌چرخ‌ها در قرن بیستم بار‌ها فرصت پیدا کردند. یکی از مشهورترین نمونه‌ها Morgan Three-Wheeler بود؛ خودرویی که در بریتانیا به یک نماد تبدیل شد. مورگان سال‌ها خودرو‌های سه‌چرخ تولید کرد و این محصولات بیشتر به دلیل وزن پایین، ساختار ساده و تجربه رانندگی متفاوت مورد توجه قرار گرفتند. Morgan Three-Wheeler بیشتر از آنکه بخواهد جایگزین یک سدان خانوادگی باشد، یک وسیله تفریحی و سبک‌وزن بود و همین تعریف متفاوت به آن اجازه داد برای مدت طولانی زنده بماند.

اما یک نمونه متفاوت‌تر در آلمان شکل گرفت. Messerschmitt، شرکتی که سابقه ساخت هواپیما‌های جنگی داشت، بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل محدودیت‌های موجود در صنعت هوانوردی به دنبال راهی برای ورود به بازار‌های غیرنظامی رفت. نتیجه یکی از عجیب‌ترین وسایل نقلیه قرن بیستم شد؛ Messerschmitt Kabinenroller. این وسیله سه چرخ داشت، کابین بسیار باریک و سبک بود و طراحی آن به شکلی بود که بیشتر به یک کابین هواپیما روی چرخ شباهت داشت تا خودروی معمولی.

Kabinenroller در فضای اروپای پس از جنگ معنا پیدا می‌کرد؛ زمانی که مردم به وسیله‌ای ارزان، کم‌مصرف و کوچک برای جابه‌جایی نیاز داشتند. سوخت گران بود، اقتصاد هنوز در حال بازسازی بود و بسیاری از مردم توانایی خرید خودرو‌های بزرگ را نداشتند. در چنین شرایطی، سه‌چرخ می‌توانست یک راه‌حل منطقی باشد. مصرف پایین و ابعاد کوچک، دو مزیت بزرگ بودند و همین ویژگی‌ها باعث شدند خودرو‌های کوچک و میکروکار‌ها در اروپا محبوب شوند.

اما با رشد اقتصادی اروپا، نیاز بازار تغییر کرد. وقتی درآمد خانوار‌ها افزایش یافت، مشتری دیگر فقط وسیله‌ای ارزان برای رفت‌وآمد نمی‌خواست. راحتی، ایمنی، فضای بیشتر و قابلیت استفاده در سفر‌های طولانی اهمیت پیدا کرد و خودرو‌های چهارچرخ توانستند این نیاز‌ها را بهتر پاسخ دهند. سه‌چرخ دوباره به یک محصول خاص تبدیل شد.

در بریتانیا، Reliant یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی بود که تلاش کرد سه‌چرخ را در قالب محصولی اقتصادی به بازار گسترده‌تر وارد کند. Reliant Robin از سال ۱۹۷۳ تولید شد و به یکی از مشهورترین سه‌چرخ‌های تاریخ تبدیل شد. این خودرو دو چرخ در عقب و یک چرخ در جلو داشت و هدف اصلی آن ارائه وسیله‌ای ارزان، سبک و کم‌مصرف بود.

Reliant Robin از نظر فنی شاید انقلابی نبود، اما یک مزیت اقتصادی مهم داشت. در بریتانیا، خودرو‌های سه‌چرخ در دوره‌هایی از مزایای مالیاتی و هزینه‌های پایین‌تر برخوردار بودند و همین مسئله می‌توانست آنها را برای بخشی از مشتریان جذاب کند. با این حال، تصویر عمومی Robin همیشه به نفع آن نبود و این خودرو در فرهنگ عامه بریتانیا به دلیل ظاهر و رفتار دینامیکی خاصش بار‌ها سوژه شوخی قرار گرفت.

مشکل اصلی سه‌چرخ‌های سنتی در همان چیزی خلاصه می‌شد که از ابتدا نقطه ضعفشان بود: پایداری. خودرو باید هنگام عبور از پیچ نیروی جانبی را تحمل کند و مرکز جرم آن در محدوده‌ای قرار داشته باشد که احتمال بلند شدن چرخ یا واژگونی کاهش پیدا کند. در یک سه‌چرخ، فضای مهندسی برای مدیریت این مسئله محدودتر است و اگر طراحی به‌درستی انجام نشود، تغییرات بار می‌تواند رفتار خودرو را غیرقابل پیش‌بینی کند.

البته این به معنای آن نیست که هر سه‌چرخه‌ای ناپایدار است. طراحی مناسب شاسی، عرض محور، محل قرارگیری مرکز جرم، توزیع وزن، تایر‌ها و سیستم تعلیق می‌تواند پایداری یک سه‌چرخ را بسیار بهتر کند. حتی بعضی طراحی‌های مدرن سه‌چرخ از نظر هندسی کاملاً متفاوت از نمونه‌های قدیمی هستند و برای کاهش احتمال واژگونی، مرکز جرم پایین و عرض مناسبی دارند؛ بنابراین شکست تاریخی سه‌چرخ بیشتر به دلیل محدودیت‌های ترکیبی بازار، ایمنی، کاربردپذیری و هزینه بوده است، نه اینکه ذاتاً نتواند وسیله‌ای قابل استفاده باشد.

در واقع سه‌چرخ هر جا که مأموریت مشخصی داشته باشد، می‌تواند بسیار موفق باشد. موتورسیکلت‌های سه‌چرخ، وسایل حمل بار، خودرو‌های شهری فوق‌کوچک و وسایل نقلیه تفریحی هنوز هم در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه‌چرخ برای حمل بار در شهر‌های شلوغ، به‌خصوص در کشور‌های آسیایی، یک راه‌حل بسیار کاربردی است؛ چون فضای اشغال‌شده کم است و هزینه خرید و نگهداری نیز نسبت به خودرو‌های بزرگ پایین‌تر می‌ماند.

اما وقتی صحبت از جایگزینی خودرو‌های خانوادگی چهارچرخ می‌شود، معادله تغییر می‌کند. مشتری خودروی خانوادگی انتظار دارد وسیله‌اش در بزرگراه، باران، پیچ، مسیر‌های طولانی و شرایط مختلف آب‌وهوایی رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشد. همچنین فضای کابین، ظرفیت صندوق، ایمنی تصادف و راحتی سرنشینان اهمیت زیادی دارد. چهارچرخ در مجموع توانسته این مجموعه نیاز‌ها را با تعادل بهتری پاسخ دهد.

یکی دیگر از مشکلات سه‌چرخ، موضوع ایمنی تصادف است. ساختار خودرو‌های مدرن به گونه‌ای طراحی شده که انرژی تصادف را مدیریت و به بخش‌های خاصی از سازه منتقل کند. فضای جلوی خودرو، ستون‌ها، نواحی مچاله‌شونده و کیسه‌های هوا همگی بخشی از یک سیستم پیچیده ایمنی هستند. در یک خودروی بسیار کوچک و سبک، ایجاد چنین ساختاری دشوارتر می‌شود. هرچه خودرو سبک‌تر و کوچک‌تر باشد، مهندس باید برای ایجاد فضای محافظت‌شده سرنشینان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود.

این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده سه‌چرخ‌های مدرن بیشتر به عنوان وسایل نقلیه شهری خاص یا محصولات تفریحی مطرح شوند تا رقیب مستقیم خودرو‌های خانوادگی. آنها می‌توانند در مأموریت مشخص خود بسیار کارآمد باشند، اما برای جایگزینی کامل خودرو به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها نیاز دارند که اضافه کردن آنها معمولاً وزن، قیمت و پیچیدگی را افزایش می‌دهد؛ یعنی دقیقاً همان مزیتی که سه‌چرخ در ابتدا برای دستیابی به آن ساخته شده بود، از بین می‌رود.

با این حال، در سال‌های اخیر دوباره توجه به خودرو‌های بسیار کوچک افزایش پیدا کرده است. رشد شهرنشینی، محدودیت فضای پارک، ترافیک سنگین و تلاش برای کاهش مصرف انرژی باعث شده خودروسازان و شرکت‌های فناوری دوباره به وسایل نقلیه کوچک نگاه کنند. در این میان، سه‌چرخ می‌تواند از نظر تئوری گزینه جالبی باشد، چون می‌توان با کاهش وزن و ابعاد، مصرف انرژی را پایین آورد.

ورود قوای محرکه برقی نیز شرایط را تا حدی تغییر داده است. موتور‌های الکتریکی کوچک، باتری‌های ماژولار و کنترل الکترونیکی امکان ساخت وسایل نقلیه‌ای را فراهم کرده‌اند که با موتور‌های احتراق داخلی قدیمی قابل مقایسه نیستند. دیگر لازم نیست یک موتور بنزینی حجیم، گیربکس چندسرعته و مجموعه‌ای از سیستم‌های مکانیکی سنگین را در یک وسیله کوچک قرار دهیم. همین موضوع می‌تواند سه‌چرخ را برای حمل‌ونقل شهری آینده جذاب‌تر کند.

اما اینجا نیز یک مشکل وجود دارد؛ باتری سنگین است. اگرچه موتور الکتریکی بسیار سبک‌تر و ساده‌تر از یک پیشرانه احتراقی مشابه است، باتری می‌تواند وزن قابل توجهی به خودرو اضافه کند؛ بنابراین مهندس نمی‌تواند صرفاً با حذف یک چرخ، یک وسیله بسیار سبک بسازد. باید وزن باتری، شاسی، سیستم ایمنی و تجهیزات الکترونیکی نیز در نظر گرفته شود.

سه‌چرخ همچنین یک مزیت جذاب دارد که خودرو‌های چهارچرخ به راحتی نمی‌توانند تقلیدش کنند: شخصیت. یک سه‌چرخ معمولاً وسیله‌ای نیست که کسی صرفاً برای رسیدن از نقطه A به B بخرد. ظاهر متفاوت، ابعاد کوچک و تجربه رانندگی خاص باعث می‌شود بخشی از مشتریان به خاطر سبک زندگی سراغ آن بروند. این دقیقاً همان دلیلی است که چرا بعضی مدل‌های سه‌چرخ با وجود فروش پایین، توانسته‌اند طرفداران بسیار وفاداری پیدا کنند.

در دنیای خودرو، این موضوع اهمیت زیادی دارد. همه محصولات لازم نیست میلیون‌ها دستگاه فروش داشته باشند. بعضی خودرو‌ها برای ساختن تصویر برند، ایجاد هیجان یا جذب یک جامعه خاص تولید می‌شوند. سه‌چرخ در چنین نقشی می‌تواند موفق باشد، حتی اگر هیچ‌وقت تهدیدی برای خودرو‌های چهارچرخ محسوب نشود.

یک چرخ کمتر، اما مسئله‌ای بسیار بزرگ‌تر سه‌چرخ هیچ‌وقت واقعاً شکست نخورد؛ مشکل این بود که نتوانست مأموریت خودرو‌های چهارچرخ را به همان اندازه کامل انجام دهد. در جایی که وزن کم، ابعاد کوچک، مصرف پایین و قیمت اقتصادی اولویت داشته باشد، سه‌چرخ هنوز هم می‌تواند منطقی باشد. اما وقتی ایمنی، پایداری، فضای داخلی، ظرفیت حمل بار و قابلیت استفاده در تمام شرایط را کنار هم قرار می‌دهیم، چهارچرخ همچنان تعادل بهتری ارائه می‌کند.

به همین دلیل سه‌چرخ‌ها در تاریخ خودرو بیشتر به عنوان یک مسیر فرعی باقی مانده‌اند تا مسیر اصلی. آنها هر چند سال یک‌بار با فناوری تازه برمی‌گردند، اما معمولاً دوباره در همان جایگاه خاص خود قرار می‌گیرند. حتی خودرو‌های برقی نیز هنوز نتوانسته‌اند این واقعیت بنیادی را تغییر دهند، زیرا مسئله فقط موتور و مصرف انرژی نیست؛ هندسه خودرو، ایمنی و رفتار دینامیکی همچنان اهمیت دارند.

با این حال، آینده حمل‌ونقل شهری ممکن است دوباره شرایط را تغییر دهد. اگر شهر‌ها به سمت محدودیت بیشتر خودرو‌های بزرگ، پارکینگ‌های کوچک‌تر و حمل‌ونقل شخصی سبک‌تر حرکت کنند، سه‌چرخ می‌تواند دوباره معنا پیدا کند. در چنین سناریویی، هدف دیگر ساخت یک خودروی خانوادگی ارزان نیست؛ هدف ساخت وسیله‌ای کوچک برای جابه‌جایی یک یا دو نفر در مسیر‌های شهری است.

شاید در چنین آینده‌ای، یک وسیله سه‌چرخ برقی با وزن کم و سیستم‌های ایمنی الکترونیکی بتواند کاری را انجام دهد که سه‌چرخ‌های قدیمی هرگز نتوانستند. اما اگر قرار باشد سه‌چرخ به خودرویی بزرگ، سنگین و مجهز به تمام امکانات یک خودرو تبدیل شود، مزیت اصلی خود را از دست خواهد داد.

این همان پارادوکس همیشگی سه‌چرخ است؛ برای اینکه بتواند با خودرو رقابت کند باید به خودرو نزدیک شود، اما هرچه بیشتر شبیه خودرو شود، دلیل وجود یک چرخ کمتر نیز ضعیف‌تر خواهد شد.