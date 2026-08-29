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شاخص کل بورس تهران اعلام شد

شاخص کل بورس تهران ۱۳۲ هزار واحد رشد کرد و به تراز ۶ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۶
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شاخص کل


شاخص هم‌وزن هم با ۳۱۰۰۰ واحد رشد مثبت در سطح یک میلیون و ۸۳۳ هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فملی و فارس ۴۴ هزار واحد به رشد شاخص کمک کردند.

شپنا ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات دارد و با رشد حدوداً ۳ درصدی ارزش سهام در صدر نماد‌های پرتراکنش ایستاده است.

ارزش کل بازار به کانال ۱۸.۶ هزار همت صعود کرد.

ارزش معاملات تاکنون ۱۲.۳ همت و ارزش معاملات خرد ۶.۷ همت است.

۷۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی و ۱۶۶۵ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

۸۱ درصد بازار در محدوده سبز قرار گرفته و ۱۳.۵ همت ارزش صف خرید سهام است.

بیشترین ورود پول حقیقی‌ها تاکنون با ۹.۵ میلیارد تومان به دارویی‌ها اختصاص دارد.
 

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