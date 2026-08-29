ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عاملان ترور رهبرشهید تحت‌تعقیب قرار گرفتند

دادستان تهران از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر انقلاب و چهار نفر از اعضای خانواده ایشان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۲۱
| |
1116 بازدید
علی صالحی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی صالحی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهار نفر از اعضای خانواده ایشان خبر داد و گفت: کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و چهار تن از اعضای خانواده معظم‌له، با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین المللی، صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال شد.

وی اظهار کرد: در این پرونده، همه مسببین، عوامل و بانیان این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ یکی از مهمترین اتهامات انتسابی در این کیفرخواست، مشارکت در افساد فی الارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهار نفر از اعضای خانواده معظم‌له، قید شده است. در کیفرخواست صادره، تصریح شده که در این عملیات با هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی از جمله ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاست‌های کشور دنبال شده است، اقدامی که از منظر حقوق کیفری و اسناد بین المللی مرتبط با مقابله با تروریست، مسئولیت کیفری برای مرتکبان، آمران و طراحان آن به همراه دارد.

دادستان تهران ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های این کیفرخواست نیز به شهادت دختر مکرم، عروس، داماد و نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد؛ در این بخش از کیفرخواست تصریح شده که در ارزیابی حقوقی چنین حمله‌ای، نمی‌توان صرفا به هدف اعلام شده‌ی عملیات توجه کرد و نمی‌توان مرگ زنان و کودکان و سایر افراد غیرنظامی را با عنوان «تلفات جانی»، از دایره اقدامات تروریستی خارج دانست.

صالحی تاکید کرد: در کیفرخواست صادره، در کنار قوانین داخلی، با استناد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه به ویژه قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حملات مورد استناد قرار گرفته است.

وی افزود: این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور، به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان در عرصه بین المللی نیز قابل استفاده خواهد بود.

دادستان تهران همچنین، از صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: در خصوص پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین المللی، کیفرخواست پرونده صادر و برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال شد؛ در این پرونده نیز همه مسببین و عوامل این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی صالحی دادستان تهران کیفرخواست ترور رهبرشهید تحت تعقیب
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۳۰ مزدور حوادث دی‌ماه در استان مرکزی
نتانیاهو: ایران قصد ترور یکی از اعضای خانواده‌ام را داشت
عراقچی: هرگز از خون رهبرمان نمی‌گذریم
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۵ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۳ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q6L
tabnak.ir/005q6L