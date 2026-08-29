کشف ۵۰ تن تخم مرغ احتکار شده در قم

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۵۰ تن تخم مرغ احتکار شده به ارزش ۱۳۰ میلیارد ريال در استان، خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۵۰ تن تخم مرغ احتکار شده به ارزش ۱۳۰ میلیارد ريال در استان، خبر داد.

به گزارش تابناک؛ منوچهر نصیری، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پليس امنيت اقتصادی استان موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، يک انبار احتکار تخم مرغ را شناسايی کنند.

اين مقام انتظامی استان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از اين انبار، ۵۰ تن تخم مرغ که به صورت غير قانونی نگهداری و احتکار شده بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اينکه ارزش ريالی تخم مرغ های مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه، ۱۳۰ میلیارد ريال برآورد شده است، تصريح کرد: در اين رابطه يک نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده، برای سير مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.