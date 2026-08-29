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فرود هواپیمای ترابری عظیم آمریکا در پایگاه الظفره امارات

 ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ به میانجی‌ها گفته هیچ علاقه‌ای به بازگشت به تفاهم‌نامه ندارد
کد خبر: ۱۳۹۱۹۱۶
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: واشنگتن برای مقابله با ایران به سرعت مقادیر زیادی مهمات به خاورمیانه منتقل کرده است.

یک هواپیمای ترابری عظیم C-5 Galaxy در پایگاه الظفره در امارات فرود آمده و چهار تانکر سوخت‌رسان KC-46 در خلیج فارس، خلیج عمان و شمال عراق فعالیت می‌کنند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: ترامپ به میانجی‌ها گفته که هیچ علاقه‌ای به بازگشت به تفاهم‌نامه ژوئن با ایران ندارد و این امر تلاش‌های دیپلماتیک را پیچیده‌تر کرده است.

آدام شف، سناتور دموکرات آمریکا از جنگ دولت ترامپ علیه ایران انتقاد کرد و خواستار پایان درگیری و بازگشت نیروهای آمریکایی شد.

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برچسب ها
وال استریت ژورنال ترامپ میانجی مذاکره مهمات پایگاه الظفره امارات
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