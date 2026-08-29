فرود هواپیمای ترابری عظیم آمریکا در پایگاه الظفره امارات
ادعای وال استریت ژورنال: ترامپ به میانجیها گفته هیچ علاقهای به بازگشت به تفاهمنامه ندارد
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به گزارش تابناک؛ روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: واشنگتن برای مقابله با ایران به سرعت مقادیر زیادی مهمات به خاورمیانه منتقل کرده است.
یک هواپیمای ترابری عظیم C-5 Galaxy در پایگاه الظفره در امارات فرود آمده و چهار تانکر سوخترسان KC-46 در خلیج فارس، خلیج عمان و شمال عراق فعالیت میکنند.
والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: ترامپ به میانجیها گفته که هیچ علاقهای به بازگشت به تفاهمنامه ژوئن با ایران ندارد و این امر تلاشهای دیپلماتیک را پیچیدهتر کرده است.
آدام شف، سناتور دموکرات آمریکا از جنگ دولت ترامپ علیه ایران انتقاد کرد و خواستار پایان درگیری و بازگشت نیروهای آمریکایی شد.
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