به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، کاهش ذخایر تسلیحاتی به حدی عمیق بوده که موجودی آمریکا در اروپا از موشک‌های رهگیر PAC-3 سامانه پدافندی پاتریوت و موشک‌های زمین‌به‌زمین ATACMS در سطحی قرار گرفته که از آن با عنوان «فراتر از وضعیت بحرانی» یاد می‌شود.

وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به مصرف گسترده موشک‌ها و مهمات آمریکا در جنگ با ایران، هشدار داد کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی واشنگتن می‌تواند توان این کشور برای مقابله با چین و روسیه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال به بحران ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران اشاره کرد و نوشت، مقام‌های آمریکایی می‌گویند، ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران، آن‌قدر حجم زیادی از مهمات و تسلیحات را با سرعت به غرب آسیا منتقل کرده که برنامه‌ریزان نظامی اکنون نگرانند کاهش قدرت آتش آمریکا، توان این کشور برای دفاع در برابر تهدیدهای احتمالی چین و روسیه را تضعیف کرده باشد.

به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، کاهش ذخایر تسلیحاتی به حدی عمیق بوده که موجودی آمریکا در اروپا از موشک‌های رهگیر PAC-3 سامانه پدافندی پاتریوت و موشک‌های زمین‌به‌زمین ATACMS در سطحی قرار گرفته که از آن با عنوان «فراتر از وضعیت بحرانی» یاد می‌شود.

بر اساس این گزارش، علی‌رغم توقف موقت جنگ آمریکا علیه ایران، مقام‌های آمریکایی می‌گویند پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتی که از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان خارج شده‌اند، ممکن است سال‌ها طول بکشد.

وال‌استریت‌ژورنال ادامه داد، این وضعیت می‌تواند حتی در شرایطی که مقام‌های نظامی غربی احتمال وقوع حملات گسترده و تمام‌عیار از سوی چین و روسیه را در آینده نزدیک ارزیابی نمی‌کنند، شکاف‌هایی در وضعیت نظامی جهانی آمریکا ایجاد کند.

ذخایر تسلیحاتی آمریکا در اروپا به شدت کاهش یافته است

مقام‌های آمریکایی به نوشته این روزنامه افزودند که علاوه بر موشک‌های رهگیر پاتریوت، موجودی برخی دیگر از تسلیحات مستقر در اروپا نیز به سطوح بسیار پایینی کاهش یافته است؛ از جمله موشک‌های هدایت‌شونده نقطه‌زن و راکت‌های هدایت‌شونده. همچنین تعدادی از موشک‌های رهگیر ضدبالستیک تاد (THAAD) و سامانه‌های مقابله با پهپاد Merops نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شده‌اند و این مسئله ذخایر تسلیحاتی موجود در این قاره را بیش از پیش کاهش داده است.

به گفته مقام‌های آگاه، کاهش ذخایر تسلیحاتی باعث شده فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا برنامه‌های عملیاتی خود را تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، این کاهش ذخایر همچنین بیش از پیش مقام‌های دولت آمریکا را به این ارزیابی رسانده که اگر چین در آینده نزدیک به تایوان حمله کند، آمریکا ممکن است نتواند برنامه‌های اضطراری خود برای دفاع کامل از این جزیره را اجرا کند.

علی‌رغم گزارش‌های متعدد از بحران تسلیحات در آمریکا، کاخ سفید مدعی است که آمریکا موشک‌های کافی در اختیار دارد تا بتواند در آینده قابل پیش‌بینی به جنگ با ایران ادامه دهد و همزمان با سایر تهدیدهای جهانی نیز مقابله کند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه مدعی شد «ارتش ایالات متحده بیش از اندازه کافی مهمات، گلوله و ذخایر تسلیحاتی در اختیار دارد تا تمام اهداف راهبردی رئیس‌جمهور ترامپ و حتی فراتر از آن را تأمین کند و عملیات «خشم حماسی» نشان داد که وقتی با ایالات متحده درگیر می‌شوید چه اتفاقی می‌افتد.»

کمبود تسلیحاتی فراتر از وضعیت بحرانی آمریکا در اروپا

او با این‌حال در اظهاراتی که نمایانگر کمبود سلاح در آمریکا است ادامه داد «با این حال، رئیس‌جمهور از پیمانکاران دفاعی خواسته است به‌طور مستمر تولید تسلیحات ساخت آمریکا را افزایش دهند؛ تسلیحاتی که بهترین تسلیحات جهان هستند.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش‌تر گزارش داده بود که ارتش آمریکا در اروپا با کمبود «فراتر از وضعیت بحرانی» موشک‌های رهگیر پاتریوت مواجه شده است.

سخنگوی مقر نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، گفت این ائتلاف ۳۲ عضوی ذخایر کافی از موشک‌های رهگیر پدافند هوایی در اختیار دارد، اما درباره کاهش ذخایر موشک‌های PAC-3 آمریکا که پیشرفته‌ترین نوع موشک‌های رهگیر پاتریوت محسوب می‌شوند، اظهارنظری نکرد.

مصرف گسترده مهمات آمریکا در جنگ با ایران

طبق این گزارش، فشار واردشده بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا در نتیجه جنگ با ایران بسیار گسترده بوده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تا اواسط ماه ژوئیه، آمریکا حدود هزار و ۷۰۰ موشک رهگیر پدافند هوایی پاتریوت و بیش از ۲۰۰ موشک رهگیر ضد موشک تاد را در جریان جنگ مصرف کرده بود.

این مقام‌ها افزودند که ناوهای نیروی دریایی آمریکا نیز ۱۵۰ موشک رهگیر استاندارد دیگر برای انهدام موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک کرده‌اند.

تحلیلگران مستقل نیز بر اساس برآوردهای بودجه‌ای، ارقام مشابهی را درباره میزان استفاده از برخی از این سامانه‌ها ارائه کرده‌اند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران در طول جنگ بیش از هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک و ۶ هزار پهپاد بزرگ شلیک کرده است.

وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که قوانین را در تنگه هرمز نقض می‌کنند، ادامه داد که آمریکا برای حفظ ذخایر موشکی، از شدت پاسخ‌ها کاسته است.

بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین در اواخر ژوئیه تصمیم گرفت حملات به ایران را متوقف کند؛ تصمیمی که در بحبوحه بحث‌ها درباره سطح ذخایر مهمات آمریکا اتخاذ شد.

به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، برای افزایش سطح تسلیحات موجود، برخی موشک‌های کروز قدیمی‌تر تاماهاوک نیز بازسازی و دوباره آماده استفاده شده‌اند.

با این‌حال، «شان پارنل» سخنگوی پنتاگون، وجود کمبود قابل‌توجه مهمات در خارج از آمریکا را رد کرد.

او گفت: «ادعاها درباره کمبود مهمات آمریکا نادرست است. وقتی رسانه‌های اخبار جعلی به‌طور غیرمسئولانه این دروغ‌ها را برجسته می‌کنند، پیامد واقعی آن روشن است: دشمنان ما جسور می‌شوند تا نیروهای آمریکایی را تحریک کنند یا به آنها حمله کنند.»

بر اساس این گزارش، کاهش ذخایر آمریکا، متحدان واشنگتن را هم تحت فشار گذاشته است.

کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در شرایطی رخ می‌دهد که متحدان این کشور نیز با تأخیر در دریافت مهماتی که از آمریکا خریداری کرده‌اند مواجه هستند.

محدودیت ذخایر همچنین توان غرب برای ارسال موشک‌های رهگیر به اوکراین را به‌شدت کاهش داده است.

مقام‌های آمریکایی همچنین می‌گویند آمریکا واحدهای پدافند هوایی خود را از اروپا و منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است تا در برابر ایران از آنها استفاده کند.

این نیروها اکنون برای مدت طولانی‌تری در منطقه مستقر مانده‌اند و همین مسئله توان ارتش آمریکا برای واکنش به بحران‌های احتمالی در آینده را تحت فشار قرار داده است.

بازگشت ترامپ به فشار اقتصادی علیه ایران

بر اساس این گزارش، ترامپ نتوانسته است با استفاده از قدرت نظامی، ایران را به پذیرش امتیازات موردنظر آمریکا وادار کند و اکنون بار دیگر به فشار اقتصادی روی آورده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است تمرکز جدید واشنگتن بر فشار اقتصادی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، از نیاز به بازگشت به یک درگیری نظامی گسترده با ایران جلوگیری خواهد کرد.

اما مقام‌های عرب و مقام‌های سابق آمریکایی هشدار می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی تنبیهی ممکن است تهران را به واکنش نظامی علیه زیرساخت‌های آسیب‌پذیر کشورهای منطقه سوق دهد.

دانیل شاپیرو، مقام سابق پنتاگون در دولت جو بایدن و عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، گفت «ایران قدرت انتخاب و اقدام دارد. این کشور قطعاً آمادگی دارد درد و فشار بسیار زیادی را تحمل کند، اما در عین حال ابزارهایی نیز در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آنها به ما و اقتصاد جهانی آسیب وارد کند.»

او افزود «این ابزارها احتمالاً شامل اقدامات نظامی خواهند بود؛ اقداماتی که آمریکا تقریباً قطعاً مجبور خواهد شد به آنها پاسخ دهد.»

