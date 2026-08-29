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روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟

درست در روز‌هایی که نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و سفره‌های مردم زیر فشار تورم بیش از ۱۰۰ درصدی است، وزیر صمت از رضایت بالای مردم از عملکرد دولت سخن گفته است و رئیس جمهور هم از تیم اقتصادی دولت تقدیر می‌کند!
کد خبر: ۱۳۹۱۹۰۵
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وزیر صمت

کاهش مستمر قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت، این روز‌ها به ملموس‌ترین چالش جامعه تبدیل شده است؛ وضعیتی که بازتاب شفاف آن را می‌توان در جهش تاریخی شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، اظهارات اخیر برخی اعضای کابینه حاکی از روایتی متفاوت و بسیار دور از واقعیت‌های کف بازار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً در جمع مدیران صنعت فولاد با استناد به داده‌های یک نظرسنجی دولتی اعلام کرد: «مردم رضایت ۸۲ درصدی از عملکرد دولت در حوزه معیشت در شرایط جنگی و موقعیت خاص کشور دارند؛ روندی که دولت برای استمرار آن تلاش خواهد کرد.»

اظهاراتی از این دست بیش از هر چیز این پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی قرار می‌دهد که این سنجش‌ها بر پایه کدام جامعه آماری و با اتکا به چه معیار‌های اقتصادی صورت گرفته است؟

سخن گفتن از رضایت جامعه از مدیریت معیشت در شرایطی است که شاخص رسمی اقتصاد نظیر تورم، بحرانی‌ترین دوران فشار‌های تورمی را ثبت می‌کنند. به گونه‌ای که نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و رکورد جدیدی را رقم زده است. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اقلام خوراکی در مناطق شهری و روستایی وارد کانال ۱۰۰ درصدی شده است؛ عددی که گویای نصف شدن قدرت خرید خانوار‌ها در تأمین ضروری‌ترین نیاز‌های معیشتی است.

اگرچه نمی‌توان فشار‌های ناشی از شرایط تحریمی و جنگ را نادیده گرفت، اما انتساب تمام ناکارآمدی‌ها به «وضعیت جنگی»، نادیده گرفتن سهم سیاست‌های نادرست ارزی و پولی، عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ضعف محسوس ساختار‌های نظارتی، به‌ویژه منفعل بودن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ساختار وزارت صمت تحت مدیریت اتابک است.

تقدیر از تیم اقتصادی در میانه تورم تاریخی؟

پارادوکس تصمیم‌گیری‌های دولتی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در بحبوحه این فشار سنگین معیشتی، رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی از عملکرد تیم اقتصادی کابینه تقدیر به‌عمل می‌آورد.

این تناقض میان ادعای رضایت ۸۲ درصدی از یک سو و اهدای نشان‌های مدیریتی به سکانداران اقتصادی از سوی دیگر، موجب تشدید این دغدغه عمومی شده است که آیا سیاست‌گذاران اقتصادی دولت پزشکیان تصویری واقعی و بی‌واسطه از هزینه سبد معیشت، مسکن و اقلام پایه مردم در اختیار دارند؟ شایسته است تیم اقتصادی دولت به‌صورت شفاف و مستند تشریح کنند که این توفیقات و دلایل تقدیر، دقیقاً در کدام بخش‌های ملموس زندگی مردم نمود عینی داشته است.

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مسلما معیار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، وضعیت سبد مصرفی خانوارهاست. دیدگاه شما مخاطبان تابناک نسبت به ادعای رضایت ۸۲ درصدی از عملکرد معیشتی دولت چیست؟ چه نمره‌ای به کارنامه تیم اقتصادی دولت در مدیریت معیشت، مهار تورم و تنظیم بازار می‌دهید؟ 

نظرات خود را در پایان این گزارش با دیگر مخاطبان تابناک به اشتراک بگذارید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
0
9
پاسخ
دولتی ها خب اوضاع خوبی دارن. حقوق نجومی، پاداش، رانت و کلی امکانات... کارت های خرید و بن و هزار جور حمایت. خب معلومه که راضی هستن.
همین بانک مرکزی را ببینید چقدر در سال وام میلیاردی با نرخ سود 4 درصدی میگیرن. همشون ویلا و شاسی بلند سوار میشن. بقیه وزارت خونه هم هم همینه...
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