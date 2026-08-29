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کیهان: چرا تهران برای دیدارهای پوچ هزینه می‌کند؟

جا دارد از مقامات کشور گلایه کنیم؛ پذیرش یک مقام سیاسی خارجی در ایران که منشأ تفسیرهایی واقع می‌شود، قاعدتاً باید پس از آن صورت گیرد که وجهی منطقی برای پذیرش وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۰۴
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1378 بازدید
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۶
سفر فرمانده پاکستان به ایران

جا دارد از مقامات کشور گلایه کنیم؛ پذیرش یک مقام سیاسی خارجی در ایران که منشأ تفسیرهایی واقع می‌شود، قاعدتاً باید پس از آن صورت گیرد که وجهی منطقی برای پذیرش وجود داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان؛ این قاعده در مورد سفر اخیر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان رعایت نشده است. حسب خبرها، هیئت پاکستانی حامل هیچ پیامی نبوده و هیچ نکته‌ای هم برای مذاکره نداشته است و با این حال با رئیس‌جمهور در حضور وزیر خارجه، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی ملاقات کرده است که به‌طور مضاعف ملاقات آن با رئیس‌جمهور هیچ ضرورتی نداشته و واجد پیدایی شبهه در اشتیاق ایران به مذاکره‌ای که با بدعهدی طرف آمریکایی متوقف شده هم بوده است.

 

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روزنامه کیهان پاکستان دیدار خبر فوری مقامات پاکستانی مذاکرات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
7
6
پاسخ
موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
7
5
پاسخ
اینو راست گفته کیهان .
جم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
0
10
پاسخ
همون هزینه های پوچی که برای کیهان میکند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
6
2
پاسخ
نظر درستی است
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
1
5
پاسخ
باز اول هفته حرفهای بی ربط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
0
7
پاسخ
اخه کیهان تو کدوم حرفت درست در اومده که میای نظر میدی گفتی تنگه هر مز رو ببندن نرخ نفت ۲۰۰ دلار میشه در صورتی که نشد الانم دارن راه جدید باز میکنن فقط حرفات و نظراتت برای کشور هزینه داره کلا نظر نده ما جان هم وطنمون برامون ارزشمنده فقط دنبال جنگ و قهر با دنیا هستی برو خودت رو درمان کن شما حالتون خوب نیست اصلا نمیبینی مردم در فشار و تورم و جنگ و از دست دادن عزیزاشون دارن له میشن
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