امضای قرارداد تاریخی ترامپ با ونزوئلا!

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ادعا کرد که آمریکا به‌تازگی با کشور ونزوئلا بر سر بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان به توافق رسیده و این توافق، ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر کرده و در بلندمدت، قیمت بنزین را برای تمام آمریکایی‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

به گزارش «انتخاب»، ترامپ نوشته است:

ایالات متحده آمریکا به‌تازگی با کشور ونزوئلا بر سر بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان به توافق رسیده است.

به دستور من، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، با همکاری نزدیک با دِلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت بسیار محترم ونزوئلا، و همچنین از طریق مشارکت با بخش خصوصی، مالکیت اکثریت آمریکا را بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت اثبات‌شده در ونزوئلا، بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی، تضمین کرده‌اند.

این معامله تاریخی، ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر می‌کند، عرضه نفت ما را به شدت افزایش می‌دهد و در بلندمدت، قیمت بنزین را برای تمام آمریکایی‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد، ضمن اینکه به ادامهٔ مسیر ونزوئلا به سوی موفقیتی خارق‌العاده و شکوفایی عظیم کمک خواهد کرد.

این توافق، رابطهٔ رو به رشد ونزوئلا و ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. از توجه شما به این موضوع بی‌سابقه سپاسگزارم.

آمریکا را دوباره بزرگ کنیم!

رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ