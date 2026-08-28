به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرکت خواهد کرد؛ این نشست از ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر برگزار خواهد شد.

اوشاکوف درباره محورهای دیدار پوتین و پزشکیان اطلاعاتی ارائه نکرد.

این مقام ارشد روسی همچنین از برنامه پوتین برای گفت‌وگو با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین و «آلکساندر لوکاشنکو» رئیس‌جمهور بلاروس طی روزهای آتی خبر داد.