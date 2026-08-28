پوتین با پزشکیان دیدار میکند
«یوری اوشاکوف» دستیار رئیسجمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه قرار است در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریورماه) با «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران دیدار داشته باشد.
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به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرکت خواهد کرد؛ این نشست از ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر برگزار خواهد شد.
اوشاکوف درباره محورهای دیدار پوتین و پزشکیان اطلاعاتی ارائه نکرد.
این مقام ارشد روسی همچنین از برنامه پوتین برای گفتوگو با «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه، «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین و «آلکساندر لوکاشنکو» رئیسجمهور بلاروس طی روزهای آتی خبر داد.
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