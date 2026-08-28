راز جسد رهاشده دختر جوان در اتوبان تهران-قم
به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ ۱۷ آبان سال گذشته کشف جسد یک دختر جوان در اتوبان تهران - قم پرونده مرگ مشکوک به قتل را پیش روی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار داد. این در حالی بود که دختر هیچ مدرک هویتی همراه خود نداشت و همین موضوع شناسایی هویت او و بررسی علت مرگش را به یکی از محورهای اصلی تحقیقات تبدیل کرد.
ماموران در جریان تحقیقات سراغ پرونده افراد گمشده رفتند و متوجه شدند خانواده دختری ۲۷ ساله، ناپدید شدن او را به پلیس اعلام کردهاند. بررسیهای اولیه نشان داد مشخصات جسد شباهت زیادی با دختر مفقود شده دارد. به همین دلیل خانوادهای مفقود شدن دخترشان را اعلام کرده بودند برای شناسایی هویت جسد به پزشکی قانونی فرستاده شدند.
خانواده دختر پس از دیدن جسد، هویت او را تایید کردند و به ماموران گفتند دخترشان برای خرید و انجام کاری از خانه بیرون رفته، اما پس از آن ناپدید شده و تلفن همراهش هم قطع و خاموش شده بود.
با شناسایی هویت دختر، افرادی که با او در ارتباط بودند ادامه پیدا کرد. در بررسیهای پلیس مشخص شد این دختر در یکی از شبکههای اجتماعی با افرادی ارتباط و دوستی داشت. در این بین پسری ظن قرار گرفت، اما تا مدتها متواری بود.
به این ترتیب تحقیقات برای دستگیری این فرد ادامه داشت تا اینکه شامگاه سهشنبه ماموران موفق شدند او را بازداشت کنند. این پسر پس از دستگیری درباره آشنایی خود با دختر جوان توضیحاتی ارائه داد و مدعی شد خودش به صورت تفننی مواد مخدر مصرف میکرد، اما دختر جوان معتاد به مواد مخدر بود و به خانه او رفتوآمد داشت.
او درباره شب حادثه هم مدعی شد: «آن شب کسی در خانه ما نبود و دختر جوان به خانه آمد و مواد مخدر مصرف کرد. اما پس از مصرف مواد حالش بد شد و من گفتم که بهتر است برود بخوابد. آن دختر هم به حرفم گوش کرد و خوابید. پس از آن حدود یک یا دو ساعت بعد، زمانی که بالای سرش رفتم، متوجه شدم او نفس نمیکشد.»
این مرد مدعی شد از ترس، جسد دختر را داخل ملحفه پیچیده و نیمهشب آن را با ماشین به یکی از اتوبانها برده و رها کرده است.
با این حال، ادعاهای مطرحشده از سوی متهم هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و علت اصلی مرگ دختر ۲۷ ساله باید از سوی پزشکی قانونی مشخص شود. در حال حاضر تحقیقات پلیس با بازداشت این پسر درباره چگونگی مرگ دختر جوان، نحوه انتقال جسد و دیگر جزئیات پرونده ادامه دارد و باید مشخص شود ادعاهای او تا چه اندازه با واقعیت منطبق است.