جریان صادرات نفت از خلیج فارس به حدود دو سوم سطح پیش از جنگ بازگشته است؛ موضوعی که به گفته گروه گلدمن ساکس، تأثیر جنگ ایران بر قیمت جهانی نفت خام را محدود کرده است.

بازگشت صادرات نفت خلیج‌فارس به سطح قبل از جنگ

بلومبرگ نوشت: جریان صادرات نفت از خلیج فارس به حدود دو سوم سطح پیش از جنگ بازگشته است؛ موضوعی که به گفته گروه گلدمن ساکس، تأثیر جنگ ایران بر قیمت جهانی نفت خام را محدود کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: تحلیلگران گلدمن، از جمله دان استروین و یولیا ژستکووا گریگسبی، در یادداشتی اعلام کردند که مجموع صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از منطقه به ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. افزایش عبور محموله‌ها از تنگه هرمز به این رشد کمک کرده است.

با این حال، این رقم همچنان ۷ تا ۸ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌ها است، اما بسیار بالاتر از پایین‌ترین سطح ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز در ماه مارس قرار دارد.

گلدمن ساکس اعلام کرد: «افزایش عبور‌های پنهانی توسط کشتیرانی‌های تخصصی و همچنین انتقال محموله‌ها از کشتی به کشتی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در حال سازگار شدن با درگیری‌های خاورمیانه هستند.»

این بانک افزود که افزایش جریان‌های پنهانی نفت می‌تواند «حتی در صورت طولانی‌تر شدن اختلالات در خاورمیانه، افزایش قیمت نفت خام را تعدیل کند.»

تعیین دقیق میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند دشوار است، زیرا نفتکش‌ها اغلب فرستنده‌های ماهواره‌ای خود را خاموش می‌کنند؛ اقدامی که اصطلاحاً «ناپدید شدن از رادار» یا Going Dark نامیده می‌شود و با هدف جلوگیری از شناسایی انجام می‌گیرد.

معامله‌گران این هفته به بلومبرگ گفتند که حدود ۶ تا ۸ میلیون بشکه نفت خام در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند.

این صادرات به مهار قیمت نفت در بازار جهانی کمک کرده است؛ به‌طوری که قیمت نفت از بیش از ۱۲۰ دلار در ماه آوریل به حدود ۸۹ دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

با وجود خروج حجم قابل‌توجهی از نفت از خلیج فارس، جریان صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و سوخت‌های پالایش‌شده همچنان پایین‌تر است.

گلدمن ساکس گفت: ما همچنان در سناریو‌های تداوم اختلالات، شاهد ظرفیت بیشتری برای افزایش قیمت گاز طبیعی اروپا و فرآورده‌های نفتی با سررسید‌های آتی، نسبت به نفت خام هستیم.