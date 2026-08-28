به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «صادرات سیب زمینی تا پایان سال ممنوع شد» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد اعلام کرد.

قیمت سیب زمینی به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود یعنی نسبت به قیمت یکماه اخیر سه برابر شده بود، فاصله بین تولید مناطق گرم و سرد عاملی برای رشد قیمت شد. ممنوعیت صادرات عرضه سیب زمینی را در بازار افزایش می‌دهد.

دستورالعمل صادرات و واردات به عنوان اهرمی برای کنترل عرضه و تقاضا و قیمت در دست دولت است.

ایران با تولید حدود ۵ میلیون تن، جایگاه نوزدهم دنیا را دارد و به کشور‌های دیگر صادر می‌کند، طبق آمار سرانه مصرف سیب زمینی افزایش یافته است.