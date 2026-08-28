موشک «آریان ۶» به همراه یک ماهواره راهی مدار زمین شد
موشک قدرتمند «آریان ۶»، یک ماهواره هواشناسی اروپا را به مدار زمین برد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۲۷| |
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قدرتمندترین موشک اروپا دیروز ۲۷ اوت مجددا به پرواز درآمد.
به گزارش تابناک به نقل از اسپیس، یک موشک «آریان ۶» (Ariane ۶) در ساعت ۱۶:۱۰ به وقت منطقه زمانی شرقی ماهواره هواشناسی «MTG-I۲» را در آغاز یک بازه زمانی ۲.۵ ساعته از پایگاه فضایی اروپا در گویان فرانسه پرتاب کرد.
همه چیز طبق برنامه پیش رفت و آریان ۶ ماهواره MTG-I۲ را ۳۶ دقیقه پس از پرتاب، در مدار انتقالی زمینایستا قرار داد.
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