موشک «آریان ۶» به همراه یک ماهواره راهی مدار زمین شد

قدرتمندترین موشک اروپا دیروز ۲۷ اوت مجددا به پرواز درآمد.

به گزارش تابناک به نقل از اسپیس، یک موشک «آریان ۶» (Ariane ۶) در ساعت ۱۶:۱۰ به وقت منطقه زمانی شرقی ماهواره هواشناسی «MTG-I۲» را در آغاز یک بازه زمانی ۲.۵ ساعته از پایگاه فضایی اروپا در گویان فرانسه پرتاب کرد.

همه چیز طبق برنامه پیش رفت و آریان ۶ ماهواره MTG-I۲ را ۳۶ دقیقه پس از پرتاب، در مدار انتقالی زمین‌ایستا قرار داد.