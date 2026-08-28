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ترامپ: از گزینه نظامی علیه ایران صرف‌نظر نکرده‌ایم

رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای اینکه ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد، اعلام کرد واشنگتن قصد مذاکره با تهران را ندارد و گزینه نظامی علیه ایران را نیز کنار نگذاشته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۷۹
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه در سخنانی درباره ایران مدعی شد: «ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و نمی‌تواند حقوق نیروهای نظامی خود را پرداخت کند.»

وی با بیان اینکه اقدامات آمریکا علیه ایران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست، گفت: «آنچه درباره ایران انجام می‌دهیم به این معنا نیست که از گزینه نظامی صرف‌نظر کرده‌ایم.»

ترامپ همچنین مدعی شد آمریکا تمایلی به گفت‌وگو با ایران ندارد و «نمی‌خواهیم با ایران صحبت کنیم و به دنبال برگزاری دیدار با آنها نیستیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز نیز مدعی شد: «تنگه هرمز باز است و ما آن را به‌طور کامل از مین‌ها پاکسازی کرده‌ایم.»

ترامپ در ادامه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به خاک کشورهای عضو ناتو حمله نخواهد کرد و افزود: «روسیه در موضوع تنگه هرمز بسیار خوب عمل کرده است.»

وی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد با امضای یک فرمان اجرایی، نام دریاچه «اونتاریو» که میان آمریکا و کانادا مشترک است، به «دریاچه آمریکا» تغییر خواهد کرد.

ترامپ همچنین کانادا را «بدترین کشوری» دانست که آمریکا از نظر تجاری با آن تعامل دارد و تهدید کرد واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر خودروهای کانادایی اعمال خواهد کرد.

 

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