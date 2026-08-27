وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در سفر به تهران درباره راهکار‌های کاهش تنش‌ها، فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو و ایجاد کریدور م... وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در سفر به تهران درباره راهکار‌های کاهش تنش‌ها، فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو و ایجاد کریدور موقت کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کردند.

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: دو طرف درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای گفت‌و‌گو رایزنی کردند.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار همچنین چارچوب پیشنهادی مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور موقت و مشترک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه قطر افزود: وزیر امور خارجه این کشور بر ضرورت احترام به حاکمیت کشور‌های همسایه و تضمین آزادی دریانوردی تأکید کرد.

در پایان این بیانیه آمده است که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تأکید کردند.