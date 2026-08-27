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جزئیات دیدار وزیر خارجه قطر با قالیباف + عکس

نخست وزیر قطر در دیدار با رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی بر دیپلماسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۳۸
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قالیباف

به گزارش تابناک، عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در دیداری با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و محمد باقر قالیباف درباره تحولات جاری منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب جهت ازسرگیری گفتگوها تبادل نظر کردند.

نخست‌وزیر قطر بر لزوم پیگیری مجدد مسیر دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: گفتگو، بهترین راه برای حل اختلافات و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه است.

قالیباف: آمریکا باید شروط تفاهم نامه را اجرایی کند

رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر قطر گفت: طرح محاصره اقتصادی ایران بی نتیجه خواهد بود و این آمریکا است که باید شروطی که بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد متعهد شده است، را اجرایی کند.

قالیباف در این دیدار با اشاره به موارد نقض عهد آمریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد که قطر هم از میانجی های آن بوده است، گفت: دولت ترامپ با اطلاعات غلط، تصمیمات غلط می گیرد و با چنین محاسبات خطایی، نه تنها منابع مالی، نظامی و انسانی خود آمریکا و آینده منطقه را نیز بر باد می‌دهد بلکه منافع ملت ایران را هدف قرار می‌دهد و باعث ایجاد ناامنی دامنه‌دار در منطقه می‌شود.

قالیباف

وی نمونه جدید این دشمنی را طرح محاصره اقتصادی ایران دانست و افزود: این طرح آمریکایی هم بی نتیجه خواهد بود و مردم ایران عزت‌مندانه حقوق‌شان را پس خواهند گرفت و این آمریکا است که باید شروطی که بر اساس یادداشت تفاهم متعهد شده است، را اجرایی کند.

محمد بن عبدالرحمن، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم در این دیدار ضمن استقبال از تفاهم ایران و عمان در موضوع تردد دریایی در تنگه هرمز، گفت: روند جاری تحولات دیپلماتیک می تواند به بازگشت ثبات در منطقه کمک کند.

نخست وزیر قطر بر تلاش کشورش برای پیشبرد راهکارهای برای بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد.

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قطر وزیر خارجه قطر سفر به ایران قالیباف رئیس مجلس ایران آمریکا تحریم تنگه هرمز
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