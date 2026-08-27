عراقچی در این نامه مواضع ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران را تبیین و بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و همه دولت‌ها برای محکوم‌ کردن این اقدام غیرقانونی هیأت‌ حاکمه آمريکا تأکید کرد.

در پی کارزار تروریسم اقتصادی اخیر آمریکا علیه ایران، عراقچی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت و اعضای این سازمان از آنها خواست که از آمریکا بخواهند فوراً تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را متوقف کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از کارزار تروریسم اقتصادی اخیر آمریکا علیه ایران که چندی پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از جزییات آن رونمایی کرد، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه چهارم شهریورماه نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل نوشت.

او در این نامه مواضع ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران را تبیین و بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و همه دولت‌ها برای محکوم‌ کردن این اقدام غیرقانونی هیأت‌ حاکمه آمريکا تأکید کرد.

اسکات بِسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با فایننشال تایمز عنوان کرد که «روز حساب اقتصادی ایران فرا رسیده D-DAY» و واشنگتن از بامداد دوشنبه (دوم شهریوماه) «بزرگ‌ترین حمله مالی» علیه ایران را آغاز خواهد کرد، او دوشنبه هم در نشستی خبری به تشریح طرح جدید خزانه‌داری آمریکا با هدف قطع همه «شریان‌های حیاتی اقتصادی» ایران پرداخت.



قطع تمامی «شریان‌های حیاتی اقتصادی» ایران هدف این اقدام معرفی شد و بسنت در این باره بیان کرد: وزارت خزانه‌داری به کشورهایی که «قاچاق نفت از ایران« را تسهیل می‌کنند یا اینکه به ایران اجازه می‌دهند از بانک‌های آنها استفاده کنند، هشدار داده است.



مهلت زمانی برای بستن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، کنار گذاشتن نهادهایی که با تحریم‌های آمریکا همراهی نکنند از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا و ... از جمله مواردی بود که بسنت به آن اشاره کرد.



در نامه عراقچی آمده است: این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ‌ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که حمایت‌های اعطایی به آنان طبق حقوق بین‌الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم‌سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل می‌کند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره‌مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام‌مند این تحریم‌ها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل می‌کنند، یا آگاهانه اجرا می‌کنند، رسیدگی شود.

در این نامه از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد خواسته شده که استفاده از اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا به‌عنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد کنند.

از به‌ رسمیت شناختن، تأیید یا اجرای هرگونه اقداماتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاست‌هایی که به‌صورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شده‌اند، خودداری کنند.

از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن کشورهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی‌شان طراحی شده است، متوقف کند.

ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرده که پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی، حمل‌ونقل، کمک‌های بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش کرده و اطمینان حاصل کند که شواهد مرتبط به‌صورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در این نامه به صراحت اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راه‌های موجود به‌منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو کند.

وزیر امور خارجه پیش از این و در روز یکشنبه اول شهریورماه هم عملیات‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را همان قلدری همیشگی خوانده و گفته بود: «اینکه از عملیات نظامی به طرح‌های قبلی رسیده‌اند نشان می‌دهد مستأصل هستند و باز هم شکست می‌خورند و باید بدانند هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران وجود ندارد.»

علاوه بر این، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز سوم شهریورماه در شبکه ایکس نوشت: «آمریکا اعلام کرد که «روز سرنوشت اقتصادی ایران فرا رسیده است». آنها که ترجیح می‌دهند در مقام مطیع بی‌چون و چرای این اقدام غیرقانونی ظاهر شوند، ممکن است بگویند: «اشکالی ندارد». اما صبر کنید. اتفاقا خیلی هم اشکال دارد! وقتی قلدری اعلام می‌کند که همه بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، بندرها، فرودگاه‌ها و دولت‌ها باید بین اطاعت از هوس‌های واشنگتن یا مواجهه با انتقام آمریکا یکی را برگزینند، موضوع دیگر صرفا به ایران محدود نمی‌شود. این وضعیت به مثابه تهدید بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، یعنی احترام به برابری حاکمیتی دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.