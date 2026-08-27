اهداف سفر نخست وزیر قطر به ایران؛ «تنگه هرمز» و «تفاهم نامه» در کانون رایزنیها
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اسماعیل بقائی چهارشنبه شب چهارم شهریور ۱۴۰۵ افزود، این سفر در چارچوب رایزنیهای مستمر ایران- قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه صورت میگیرد.
وی با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماههای اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که نخستوزیر قطر در دیدار با مقامهای ایران درباره ادامه تلاشها و ابتکارات میانجیگرایانه قطر و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
در خصوص این سفر، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است: هیچ مذاکرهای با ایران در جریان نیست و هیچ گفتوگویی نیز برای آینده برنامهریزی نشده است.
وی همچنین مدعی شد: محاصره دریایی علیه ایران همچنان برقرار است و بهطور کامل اجرا میشود.
در خصوص این سفر و مباحث مطرح شده الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که فرمانده ارتش پاکستان به ایران پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریمها را بر اساس تفاهمنامه ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن در ازای توقف حملات گروههای طرفدار ایران، پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریمها علیه ایران را مطرح کرده است.
دیدار فرمانده ارتش پاکستان برای ایران روشن کرد که اتهامات مربوط به نقض تفاهمنامه متوجه هر دو طرف است.
عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان در این مناقشه جانب هیچ طرفی را نمیگیرد و برای پایان دادن به بحران تلاش میکند.
عاصم منیر خواستار توقف حملات گروههای مرتبط با ایران شده است.
بر اساس ادعای الحدث، عاصم منیر به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که واشنگتن و تهران هر دو مسئول ایجاد مانع در مسیر تفاهمات هستند.
عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان به دنبال آتشبس موقت نیست، بلکه خواهان پایان دائمی جنگ است.
محسن رضایی به منیر گفته است که در صورت هرگونه تشدید تنش جدید، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفته است که تهران به رایزنیهای خود برای ارائه پاسخ در آینده نزدیک ادامه خواهد داد.
همچنین العربیه به نقل از یک منبع مطلع مدعی شده است: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریمها را رفع کند.
در این راستا، علی هاشم، خبرنگار الجزیره گفته است: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایدههای مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچیک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.
در این راستا، سیدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور ایران روز سه شنبه سوم شهریور ماه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است: برخلاف برخی گمانهزنیهای نادرست رسانهای، سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمربخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن بهزودی آشکار خواهد شد.
با وچود گمانهها در مورد سفر عاصم منیر به ایران، وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه ۵ شهریور اعلام کرد که ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، طی روزهای گذشته پیامهای جدیدی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ایران منتقل نکرده است و سفر اخیر او به تهران در چارچوب تلاشهای مستمر اسلام آباد برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ و حل و فصل این بحران انجام شده است.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری درباره گزارشهای منتشرشده مبنی بر انتقال پیام از سوی ژنرال منیر به مقامات ایرانی در جریان سفر اخیرش گفت: این ادعاها نادرست است و سفر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب نقش اسلام آباد در میانجیگری انجام شده است.
وی اضافه کرد که مذاکرات انجام شده بخشی از تلاشهای مستمر برای کمک به پایان دادن به درگیری و ازسرگیری تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز بوده و بر پایان دادن به بن بست کنونی و ازسرگیری تلاشها برای بازگرداندن ثبات و صلح منطقهای متمرکز بوده است.
اندرابی تاکید کرد که اسلام آباد با همکاری کشورهای دوست به میانجیگری میان آمریکا و ایران ادامه میدهد و از تمامی تلاشها برای تحقق صلح و دستیابی به راه حلی عادلانه برای این مناقشه حمایت میکند.
یک روز بعد از سفر منیر به ایران و در روز سه شنبه ۳ شهریور، «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان به ایران سفر کرد و در خصوص چارچوبی برای مدیریت تنگه هرمز با طرف ایرانی گفتوگو کرد.
متعاقب دیدار با همتای ایرانی، البوسعیدی گفت که «مذاکرات سازندهای» با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان داشته است.
البوسعیدی ابراز امیدواری کرد که به زودی ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز و تمهیدات عملی برای بازگرداندن ناوبری ایمن را اعلام کند.
وی تأکید کرد که «موضوع مدیریت تنگه هرمز در آینده بررسی خواهد شد و در زمان مناسب، مطابق با ماده ۵ تفاهمنامه اسلام آباد، به یک راه حل دائمی دست خواهیم یافت».
وزیر خارجه عمان خبر داده بود که این کشور با «شرکای خود در منطقه» رایزنی خواهد کرد و این اقدام را در راستای حمایت از «صلح، همکاری، ثبات و آزادی ناوبری» دانست.
به گزارش تابناک، سفر نخست وزیر قطر به ایران پس از سفرهای اخیر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به تهران صورت میگیرد و هر سه سفر در چارچوب تلاشهای میانجیگری برای رفع بنبست میان ایران و آمریکا ارزیابی میشوند.
به نظر میرسد موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از اولویتهای نخصت وزیر قطر به ایران باشد. همچنین ازسرگیری اجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا از اهداف دیگر این سفر میتواند ارزیابی شود.
ایران و آمریکا در خرداد ماه ۱۴۰۵ با میانجیگری پاکستان و قطر، تفاهمنامهای امضا کردند، اما اجرای آن به دلیل اختلافات بر سر تنگه هرمز متوقف شد. این سفر در راستای رفع این موانع تلقی میشود.