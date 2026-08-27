ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

آیا دولت نسخه اورژانسی برای بحران ارز دارد؟!

اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟ 
کد خبر: ۱۳۹۱۶۵۹
| |
498 بازدید
|
۲
بحران ارز

 با اقداماتی از این دست که همگی تصمیمات از سر اجبار و اضطرار و امر موقتی به حساب می‌آیند، نه قیمت ارز کنترل می‌شود و نه می‌توان جلوی رشد تورم را گرفت که همین حالا در رابطه با سبد غذایی و مواد خوراکی، نرخ آن به مرز ۳ رقمی شدن نزدیک شده و هم در مورد تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است.  

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ این روزنامه در نقد ارزپاشی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نوشت: اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟ 

روزنامه نامبرده در یادداشتی با عنوان ارزپاشی راه حل نیست در روزنامه اطلاعات با اشاره به این که «بانک مرکزی برای آنکه تب تند دلار بالا نگیرد، ۵۰۰ میلیون دلار وارد بازار کرد» نوشت: اینکه چرا رئیس جدید بانک مرکزی این سیاست نسبتاً تجربه شده و شکست خورده را به‌کار گرفته و یا ناگزیر از آن شده است، سؤالی است که پاسخش را باید از ایشان سراغ گرفت.اما چند پرسش:

۱ـ اگر این ترفند به جای آنکه تقاضای ارز را پائین بیاورد عکس آن عمل کند چه؟ در گذشته هم شاهد بودیم ارز پاشی از این طریق موجب هجوم جماعت بسیاری برای تبدیل پول خود به ارز خارجی شد و کوتاه مدتی پس از آن، هم میزان ارز تخصیصی به هر فرد براساس کدملی کم شد و هم مدتی دیگر پس از آن کل مجوز از بین رفت.

۲ـ اگر این نصاب قیمتی (۱۹۵ هزار تومان) نتوانست این سقف را در بازار آزاد کنترل کند و با رشد قیمت در بازار آزاد، فاصله قیمتی ایجاد شد مزیّت نسبی بالایی برای خرید بیشتر و هجوم بیشتر فراهم آورد و رانت تازه‌ای به انواع رانت‌های توزیعی موجود افزود چطور؟ همانطور که در گذشته هم شاهدش بوده‌ایم.

۳ـ اگر با این شیوه، این گزاره و باور در جامعه جا افتاد که دولت ارز دارد اما از فقدان آن گلایه می‌کند به این خاطر که می‌خواهد با فروش بالای آن کسب درآمد کند در حالی‌که می‌توانست آن را صرف واردات داروهای کمیاب کند که بیماران نیازمند برای تهیه آن به بهانه کمبود ارز، برخی اوقات مجبور به فروش دارایی‌های ضروری خود نشوند، چه توضیح قانع‌کننده‌ای برای جلوگیری از آسیب به سرمایه اجتماعی دولت می‌توان داشت؟

۴ـ اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟ 

از این سوالات و احتمالات باز هم می‌توان ذکر کرد اما هم جناب ایشان و هم بسیاری از کارشناسان می‌دانند که با اقداماتی از این دست که همگی تصمیمات از سر اجبار و اضطرار و امر موقتی به حساب می‌آیند، نه قیمت ارز کنترل می‌شود و نه می‌توان جلوی رشد تورم را گرفت که همین حال در رابطه با سبد غذایی و مواد خوراکی نرخ آن به مرز ۳ رقمی شدن نزدیک شده و هم در مورد تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار فروش ارز بانک مرکزی بحران ارزی ارزپاشی درآمد ارزی دولت خبر فوری
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان سودسازی بانک‌ها از گرانی دلار/ بانک مرکزی بازی چندساله مدیران بانکی را به هم زد
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟
اعلام قیمت دلار با کارت ملی
تورم مرداد ماه اعلام شد
از دولت احمدی‌نژاد تا دولت احمدی‌نژاد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
علی صادقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
وقتی میاد خودش ارز نقدی 195 تومان قیمت میزاره...... شما دنبال چی و کی هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
البته. اولین کار تشکر از تیم اقتصادی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۶ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۴۶ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005q27
tabnak.ir/005q27