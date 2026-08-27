آیا دولت نسخه اورژانسی برای بحران ارز دارد؟!

اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟

با اقداماتی از این دست که همگی تصمیمات از سر اجبار و اضطرار و امر موقتی به حساب می‌آیند، نه قیمت ارز کنترل می‌شود و نه می‌توان جلوی رشد تورم را گرفت که همین حالا در رابطه با سبد غذایی و مواد خوراکی، نرخ آن به مرز ۳ رقمی شدن نزدیک شده و هم در مورد تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ این روزنامه در نقد ارزپاشی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز نوشت: اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟

روزنامه نامبرده در یادداشتی با عنوان ارزپاشی راه حل نیست در روزنامه اطلاعات با اشاره به این که «بانک مرکزی برای آنکه تب تند دلار بالا نگیرد، ۵۰۰ میلیون دلار وارد بازار کرد» نوشت: اینکه چرا رئیس جدید بانک مرکزی این سیاست نسبتاً تجربه شده و شکست خورده را به‌کار گرفته و یا ناگزیر از آن شده است، سؤالی است که پاسخش را باید از ایشان سراغ گرفت.اما چند پرسش:

۱ـ اگر این ترفند به جای آنکه تقاضای ارز را پائین بیاورد عکس آن عمل کند چه؟ در گذشته هم شاهد بودیم ارز پاشی از این طریق موجب هجوم جماعت بسیاری برای تبدیل پول خود به ارز خارجی شد و کوتاه مدتی پس از آن، هم میزان ارز تخصیصی به هر فرد براساس کدملی کم شد و هم مدتی دیگر پس از آن کل مجوز از بین رفت.

۲ـ اگر این نصاب قیمتی (۱۹۵ هزار تومان) نتوانست این سقف را در بازار آزاد کنترل کند و با رشد قیمت در بازار آزاد، فاصله قیمتی ایجاد شد مزیّت نسبی بالایی برای خرید بیشتر و هجوم بیشتر فراهم آورد و رانت تازه‌ای به انواع رانت‌های توزیعی موجود افزود چطور؟ همانطور که در گذشته هم شاهدش بوده‌ایم.

۳ـ اگر با این شیوه، این گزاره و باور در جامعه جا افتاد که دولت ارز دارد اما از فقدان آن گلایه می‌کند به این خاطر که می‌خواهد با فروش بالای آن کسب درآمد کند در حالی‌که می‌توانست آن را صرف واردات داروهای کمیاب کند که بیماران نیازمند برای تهیه آن به بهانه کمبود ارز، برخی اوقات مجبور به فروش دارایی‌های ضروری خود نشوند، چه توضیح قانع‌کننده‌ای برای جلوگیری از آسیب به سرمایه اجتماعی دولت می‌توان داشت؟

۴ـ اگر خدای ناکرده با اقدامات آدم غیرمتعادلی مثل ترامپ اوضاع درآمد ارزی دولت به مرحله بحرانی رسید و حسرت از دست‌دادن سرمایه ارزی برای نیازهای ضروری جامعه پیش آمد، چه باید کرد؟

از این سوالات و احتمالات باز هم می‌توان ذکر کرد اما هم جناب ایشان و هم بسیاری از کارشناسان می‌دانند که با اقداماتی از این دست که همگی تصمیمات از سر اجبار و اضطرار و امر موقتی به حساب می‌آیند، نه قیمت ارز کنترل می‌شود و نه می‌توان جلوی رشد تورم را گرفت که همین حال در رابطه با سبد غذایی و مواد خوراکی نرخ آن به مرز ۳ رقمی شدن نزدیک شده و هم در مورد تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است.