رئیس دادگاه لاهه: تسلیم آمریکا نخواهیم شد

رئیس دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد: حتی اگر خود دیوان کیفری بین‌ المللی نیز هدف تحریم آمریکا قرار گیرد، ما تسلیم نخواهیم شد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «توموکو آکانه» (Tomoko Akane) رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) در واکنش به تحریم های آمریکا علیه این نهاد بین المللی و خود وی اعلام کرد: حتی اگر خود دیوان کیفری بین‌ المللی نیز هدف تحریم قرار گیرد، ما تسلیم نخواهیم شد.

رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین‌المللی ادامه داد: عزم ما راسخ است. نباید اجازه داد که دیوان کیفری بین‌المللی که نهادی دائمی است فرو بپاشد. ما نباید اجازه دهیم که این نهاد نابود شود و خود با تمام توان در برابر چنین چیزی ایستادگی خواهیم کرد.

«توموکو آکانه» سپس افزود: ممکن است کشورهای ضعیف‌ تری وجود داشته باشند؛ کشورهایی که ممکن است تسلیم فشار ایالات متحده شوند و تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین‌المللی بگیرند. بیایید کنار هم بایستیم تا هیچ‌ کشوری خارج نشود. بیایید همه با هم محکم بمانیم.

این در حالی است که وزارت خزانه‌ داری آمریکا سه شنبه پیش در بیانیه ای از وضع تحریم هایی علیه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

این تحریم‌ها رئیس دیوان، قاضی ژاپنی «توموکو آکانه»، و قاضی سنگالی «عبدالله یایا سو» (Abdoulaye Yaya Sow) را هدف قرار دادند.

پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود: ما با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دولت است و با هر متحدی که می‌توانیم برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری کنیم، دیوان کیفری بین‌المللی را منحل خواهیم کرد و در صورت لزوم آجر به آجر آن را بر خواهیم چید!

نارضایتی آمریکا از دیوان مذکور به دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برمی‌گردد، زمانی که این نهاد قانونی به دلیل تلاش برای تحقیق در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان مورد هجمه قرار گرفت.

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه مقامات دیوان به دلیل تلاش‌هایشان برای تحقیق در مورد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال شد.