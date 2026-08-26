ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تکرار مواضع ضدایرانی از سوی وزیر انرژی آمریکا

وزیر انرژی آمریکا بی اشار به صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای تهران، مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌ های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۴۳
| |
2162 بازدید
وزیر انرژی

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا امروز چهارشنبه بی اشار به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و حق ایران برای برخورداری از این انرژی بر اساس مفاد ان پی تی، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌ های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هستیم.

وزیر انرژی آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دلیل مواجهه با مشکلات متعددی از قبیل افزایش قیمت حامل های انرژی پس از تجاوز پرهزینه به ایران و ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز با آن مواجه هستند، ادعا کرد: هدف ما تضمین این است که ایران به سلاح هسته‌ ای دست نیابد؛ خواه از طریق مذاکره و بازرسی باشد و خواه از طریق توسل به زور!

کریس رایت بی آنکه به یاد بیاورد تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه از سوی دولت کشورش، امن بود، مدعی شد: ما نمی‌ توانیم اجازه دهیم که ایران برای مدتی نامحدود، عرضه جهانی انرژی را تهدید کند!

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا وزیر انرژی ایران تحریم برنامه هسته ای
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده
سپاه: آمریکا شرایطمان را نپذیرد، تنگه‌هرمز باز نمی‌شود
افشاگری سخنگوی سپاه از ضربه مرگبار ایران به مغز متفکر آمریکا
ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران
تهدید به تحریم ایران در صورت عدم موفقیت مذاکره!
امکان توافق موقت با ایران بدون پرداختن به برنامه هسته‌ای
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۶ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۴۶ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005q1r
tabnak.ir/005q1r