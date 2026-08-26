تکرار مواضع ضدایرانی از سوی وزیر انرژی آمریکا

وزیر انرژی آمریکا بی اشار به صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای تهران، مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌ های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا امروز چهارشنبه بی اشار به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و حق ایران برای برخورداری از این انرژی بر اساس مفاد ان پی تی، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌ های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هستیم.

وزیر انرژی آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دلیل مواجهه با مشکلات متعددی از قبیل افزایش قیمت حامل های انرژی پس از تجاوز پرهزینه به ایران و ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز با آن مواجه هستند، ادعا کرد: هدف ما تضمین این است که ایران به سلاح هسته‌ ای دست نیابد؛ خواه از طریق مذاکره و بازرسی باشد و خواه از طریق توسل به زور!

کریس رایت بی آنکه به یاد بیاورد تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه از سوی دولت کشورش، امن بود، مدعی شد: ما نمی‌ توانیم اجازه دهیم که ایران برای مدتی نامحدود، عرضه جهانی انرژی را تهدید کند!