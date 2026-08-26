به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در حاشیه رونمایی از دستاوردهای دانش‌بنیان این سازمان، ضمن انتقاد شدید از بازیچه قرار گرفتن آژانس توسط آمریکا و اسرائیل، هرگونه بازرسی از مراکز مورد تهاجم نظامی قرار گرفته را منوط به مصوبات قانونی مجلس و تدوین پروتکل‌های مشخص دانست.

اسلامی تاکید کرد:‌ سازمان‌های بین‌المللی متأسفانه به ابزار دست نظام سلطه تبدیل شده‌اند؛ انتظار داریم اجازه دهند آژانس طبق اساسنامه و بدون فشارهای سیاسی عمل کند.

وی افزود: تمام مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند پیش‌تر در آژانس ثبت شده بودند و بازرسی می‌شدند؛ سکوت آژانس و محکوم نکردن این حملات، صلاحیت و استقلال آن را زیر سؤال می‌برد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: فشار واشنگتن و تل‌آویو برای بازدید آژانس از سایت‌های آسیب‌دیده با هدف ارزیابی نتایج عملیات نظامی خودشان است؛ تا زمانی که ضوابط و پروتکل‌های امنیتی لازم تدوین نشود، طبق قانون مجلس ادعای بازرسی از این مراکز پذیرفته نیست.

اسلامی گفت: سایت‌هایی که مورد اصابت قرار نگرفته‌اند طبق پادمان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، اما کشور همچنان در شرایط جنگی است.