شرط اجازه بازرسی از سایتهای هستهای بمبارانشده
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در حاشیه رونمایی از دستاوردهای دانشبنیان این سازمان، ضمن انتقاد شدید از بازیچه قرار گرفتن آژانس توسط آمریکا و اسرائیل، هرگونه بازرسی از مراکز مورد تهاجم نظامی قرار گرفته را منوط به مصوبات قانونی مجلس و تدوین پروتکلهای مشخص دانست.
اسلامی تاکید کرد: سازمانهای بینالمللی متأسفانه به ابزار دست نظام سلطه تبدیل شدهاند؛ انتظار داریم اجازه دهند آژانس طبق اساسنامه و بدون فشارهای سیاسی عمل کند.
وی افزود: تمام مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفتهاند پیشتر در آژانس ثبت شده بودند و بازرسی میشدند؛ سکوت آژانس و محکوم نکردن این حملات، صلاحیت و استقلال آن را زیر سؤال میبرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: فشار واشنگتن و تلآویو برای بازدید آژانس از سایتهای آسیبدیده با هدف ارزیابی نتایج عملیات نظامی خودشان است؛ تا زمانی که ضوابط و پروتکلهای امنیتی لازم تدوین نشود، طبق قانون مجلس ادعای بازرسی از این مراکز پذیرفته نیست.
اسلامی گفت: سایتهایی که مورد اصابت قرار نگرفتهاند طبق پادمان مورد بازرسی قرار گرفتهاند، اما کشور همچنان در شرایط جنگی است.