به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر امروز (چهارشنبه) در سخنانی در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صفوه برگزار شد، گفت که دولت تمام تلاش خود را برای پیشرفت و توسعه در همه زمینه‌ها انجام می‌دهد و با پشتکار و صداقت برای بهبود شرایط زندگی شهروندان تلاش می‌کند.

وی تأکید کرد علاوه بر تلاش مداوم برای رفع هرگونه مشکل یا کاستی که در ارائه خدمات به شهروندان ظاهر می‌شود، خاطرنشان کرد «از نزدیک، مستقیماً و مداوم» سطح آمادگی رزمی و کارایی میدانی نیروهای مسلح را دنبال می‌کند.

بنا بر این گزارش، این اظهارات السیسی در بحبوحه چالش‌های امنیتی و منطقه‌ای مداوم پیرامون مصر و بحران‌ها و تنش‌های فزاینده در منطقه، در کنار تلاش‌های دولت مصر برای تقویت توانایی‌ها و حفاظت از امنیت ملی خود، علاوه بر ادامه اجرای طرح‌های توسعه و توسعه نهادهای دولتی، عنوان شده است.