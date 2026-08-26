عکس: تهران؛ روایت مقاومت، زندگی و همبستگی

در روزهای پس از پایان آتش‌بس ۶۰ روزه ایران و آمریکا، زندگی روزمره در تهران همچنان در جریان است؛ بازارها فعال‌اند، فروشندگان به کار خود ادامه می‌دهند و شهروندان در خیابان‌های پایتخت رفت‌وآمد دارند. این تصاویر که همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا و تهدید واشنگتن به اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها ثبت شده‌اند، جلوه‌هایی از زندگی مردم تهران را به نمایش می‌گذارند؛ مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی، در کنار تداوم فعالیت‌های روزمره، بر مقاومت، پایداری و همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در این قاب‌ها، تهران شهری است که با وجود فشارهای فزاینده و تهدیدهای خارجی، زندگی در آن همچنان ادامه دارد و مردم تلاش می‌کنند با حفظ آرامش و انسجام، روزهای دشوار پیش رو را پشت سر بگذارند.