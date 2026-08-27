بهترین تنقلات کنار چای

در صورتی که قصد استفاده از عسل و چای را همزمان دارید اجازه دهید که چای کمی از دما و حرارت خود را از دست بدهد و سپس برای ترکیب کردن آنها اقدام کنید.

چای را با چی بخوریم؟ سوالی که خیلی از ما ایرانی‌های برای جواب دادن به آن فقط یک گزینه رو می‌شناسیم، قند و شکر؟! پیدا کردن یک جایگزین مناسب برای شکر ما با گزینه‌های زیادی رو به رو خواهیم شد که هر یک خصوصیات و مشخصات خاص خودشان را دارند. در بین افزودنی‌هایی که برای شیرین کردن چای استفاده می‌شود؛ کشمش، خرما و توت خشک جز شناخته شده‌ترین موارد می‌باشند.

به گزارش تابناک به نقل از بهداشت نیوز، ما در این مقاله از کافی مافی سعی داریم به طور دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم که مواد خورده شده همراه چای چه گزینه‌هایی می‌باشند و نوع استفاده آن در انواع چای چگونه می‌باشد و در کل بفهمیم که واقعاً چای را با چی بخوریم؟

چای را با چی بخوریم؟

در بین افزودنی‌ها و تنقلاتی که در ایران برای خوردن چای استفاده می‌شود به طور قطع میتونیم بگیم با یک اختلاف فاحش قند و شکر در رتبه‌های اول می‌باشند.

جالب است بدانید طبق سرانه جهانی مصرف شکر در دنیا ۵ کیلوگرم برای هر شخص می‌باشد در حالی که این مقدار برای هر ایرانی نزدیک به عدد ۳۰ کیلوگرم می‌باشد. همین موضوع به وضوح نشان می‌دهد که رتبه اول افزودنی‌هایی که به چای اضافه می‌کنیم شکر می‌باشد.

به طور کلی می‌توان نقطه اشتراک تمام افزدونی‌های چای از شکر و کشمش گرفته تا شکلات و خرما و یا توت خشک و نبات، همه و همه دارای طعم و مزه شیرین می‌باشد، اما سوال اصلی اینجاست که بهتر است چای را با چی بخوریم؟ کدام گزینه در بین موارد بالا برای نوشیدن چای مناسب‌تر می‌باشد؟

۱. قند را بیشتر از ۸ حبه نخورید

همانطور که گفتیم اولین گزینه پر مصرف با چای در بین ما ایرانی‌ها قند و شکر است، بهتر است بدانید که قند به خودی خود ضرری برای همراه شدن با چای ندارد ولی مشکل اصلی میزان مصرف بالای آن می‌باشد که می‌تواند نتایج عوارض متعددی برای شما به همراه داشته باشد.

مقدار توصیه شده برای استفاده از قند در روز حداکثر ۸ عدد می‌باشد که در هر وعده نوشیدنی چای بهتر است حداکثر ۲ عدد خورده شود، به همان میزان نیز شکر می‌تواند جایگزین شود، هر حبه قند دارای وزنی حدود ۳ گرم می‌باشد پس استفاده از ۲۴ گرم شکر در روز حداکثر میزان مجاز برای مصرف می‌باشد.

فراموش نکنید میزان مصرف قند و شکر می‌تواند نتایج و عوارض فراوانی مانند ایجاد اختلالات کبدی، پوسیدگی دندان‌ها و چاقی را برای شما به همراه داشته باشد.

پس در جواب سوال چای را با چی بخوریم؟ می‌توانیم بگوییم می‌توانید با قند بخورید، اما به میزان محدود! (نقل نیز دقیقاً مانند قند می‌باشد)

۲. خرما را ترجیحاً با چای داغ نخورید

قبل از آنکه بخواهیم در مورد خرما صحبت کنیم به یک نکته کلش اشاره کنیم که خیلی از افراد بر این تصور پیش می‌روند که تنقلاتی مانند خرما، کشمش، توت خشک، عسل و… به خاطر طبیعی بودن می‌توانند هرچقدر که دوست دارند مصرف کنند، اما یک سوال مهمی که ما از این افراد خواهیم پرسید این است که مگر قند و شکر از چه ماده‌ای تهیه می‌شوند؟ آیا نیشکر و چغندری که قند از آنها گرفته می‌شود غیر طبیعی می‌باشند؟

یادتان باشد قند موجود در داخل تمام این افزودنی‌ها از نوع آزاد می‌باشند و به راحتی قابل جذب در بدن می‌باشند و برای هر گزینه‌ای که می‌خواهیم با چای بخوریم رعایت اعتدلال اولین گزینه می‌باشد.

اما میایم سراغ خرما و نحوه مصرف آن با چای، بهتر است بدانید که وقتی شما خرما را با چای داغ مصرف می‌کنید به طور غیر مستقیم تمام خواص و فواید موجود در خرما را حذف می‌کنید، در واقع مصرف خرما با چای داغ دقیقاً شبیه به استفاده از قند با درجه شیرینی کمتر می‌باشد، بدون هیچ خاصیتی.

۳. کشمش گزینه‌ای جذاب برای دیابتی‌ها

یکی از موضوعات بسیار جدی که افرادی که دوست دارند بدانند چای را با چی بخوریم؟ بحث دیابت و قند خون می‌باشد که امروزه بسیار رواج پیدا کرده و اگر یک نگاه کوتاه به دوستان و آشنایان خود بیاندازید به احتمال فراوان افراد دیابتی را مشاهده خواهید کرد.

بهترین تنقلات کنار چای

کشمش شاید از لحاظ خواصی مانند داشتن ویتامین و مواد معدنی در رتبه خوبی قرار نداشته باشد، اما یک خاصیت منحصر به فردی که می‌توان در آن مشاهده کرد، اندازه کوچک آن‌ها می‌باشد.

افرادی که به مبتلا به دیابت و قند خون هستند در قاعده کلی جز افرادی می‌باشند که قند را خیلی دوست داشته و دارند، به همین خاطر استفاده از کشمشی که می‌توانند به تعداد بیشتری مصرف کنند برای آنها بسیار جذاب‌تر می‌باشد.

اما فراموش نکنید همین کشمش نیز باید در مصرف آن دقت شود و حداکثر تعدادی که می‌توان گفت در جواب سوال چای را با چی بخوریم؟ بین ۱۰ الی ۱۵ عدد می‌باشد.

۴. توت خشک، شمشیر دو لبه؟!

در بین تمام خوراکی‌ها و مواد غذایی که تا اینجا برای خوردن با چای معرفی کردیم می‌توان توت خشک را یکی از متفاوت‌ترین موارد معرفی کرد، زیرا توت خشک می‌تواند هم نتایج فوق العاده‌ای برای بدن شما به همراه داشته باشد و هم بالعکس!

توت خشک سرشار از کلسیم، فسفر، آهن و پتاسیم هست که بعد از خشک کردن تقریباً نصف قند خود را از دست می‌دهد و دارای قندی سازگار با بدن انسان مخصوصاً برای افراد دیابتی می‌باشد، اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است:

توت خشک به تنهایی خواص زیادی دارد، اما وقتی به مقدار زیاد با چای داغ خورده شود، عامل اصلی دیابت می‌باشد! و برعکس اینکه همه بر این باور می‌باشند که این دو کنار هم برای سلامتی مفید می‌باشد در صورتی که مقدار مصرف آن زیاد باشد دقیقاً برعکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

مقدار توت خشک که می‌توان برای سوال به اینکه چای را با چی بخوریم؟ قرار داد، حداکثر ۱۰ عدد در هر وعده می‌باشد و تعداد وعده‌ها در روز حداکثر ۳ بار می‌باشد.

۵. نبات یک گزینه مناسب برا خوردن با چای

نبات به خودی خود یک نوع قند به حساب میاد که از نیشکر تهیه می‌شود، در واقع اگر بخواهیم به طور ساده فرآیند تولید نبات را توضیح دهیم باید گفت که تنها کافیست یک محلول اشباع قند ساکارز یا همان شکر در آب به وجود آورید و طبق یک سری مکانیزم‌های فیزیکی نبات خود را آماده کنید.

چای و تنقلات

اما نکته بسیار خاصی که در استفاده از نبات به عنوان یک شیرین کننده می‌توان به آن اشاره کرد این موضوع می‌باشد که نبات بر خلاف شکر و قند دارای خواص فوق العاده‌ای در هنگام مصرف با چای می‌باشد؛ ضد درد، ضد سرفه، ضد خروسک، ضد نفخ و سردی برای کودکان و… از جمله مهمترین این موارد می‌باشد.

پس می‌توان گفت نبات یک گزینه مناسب برای پاسخ به سوال چای را با چی بخوریم؟ باشد، اما باز هم فراموش نکنید که تعادل در مصرف شرط لازم بهره بردن از این خواص می‌باشد.

۶. عسل با چای یک ترکیب سمی؟!

گزینه بعدی که که در بین شیرین کننده‌ها قصد استفاده از آن را داریم عسل می‌باشد. همه ما از خواص و مزایای فوق العاده عسل طبیعی به خاطر وجود آنزیم‌های مختلف با خبر هستیم، عسل به خاطر ساختار خود تاثیرات بسیار ناچیزی بر سطح انسولین و سطح گلوکز خون می‌باشد.

اما با این همه نتایج مثبتی که می‌تواند عسل ما را مجاب به مصرف کند، اما زمانی که آن را با چای داغ ترکیب کنید این خواص نه تنها از بین رفته، بلکه جای خود را ضرر‌های گوناگون می‌دهد.

حرارت دیدن بالای عسل باعث می‌شود که ترکیبات سمی از آن خارج شود و همچنین مانع جذب کلسیم در بدن شود و در طولانی مدت باعث تشکیل سنگ صفرا در بدن ما شود.

پس توصیه ما این است در صورتی که قصد استفاده از عسل و چای را همزمان دارید اجازه دهید که چای کمی از دما و حرارت خود را از دست بدهد و سپس برای ترکیب کردن آنها اقدام کنید.

نکات تکمیلی چای را با چی بخوریم؟

در پایان نیز باید به این موضوع اشاره کنیم که ما تا اینجا مهمترین ترکیباتی که می‌تواند با چای برای خوردن استفاده شود را بررسی کرده‌ایم، اما نکته‌ای که باید توجه شود شباهت تمام این افزودنی‌ها شیرین بودن آنها می‌باشد، اما اگر جز افرادی هستید که دنبال ترکیبات غیر شیرین با چای می‌باشید باید گفت:

هل: استفاده از هل می‌تواند گزینه بسیار خوشمزه، خوش عطر و خوش رایحه باشد که دارای خواص فوق العاده می‌باشد، پس چای هل یک گزینه ایده برای پاسخ به سوال چای را ا چی بخوریم؟ می‌باشد.

زعفران: چای زعفران یک افزودنی بسیار ایده آل برای چای می‌باشد؛ درمان زخم معده، شادی آور، رفع کم کاری تیروئید، افزایش رشد قد و بسیاری دیگر از نتایج فوق العاده

گلاب: خاصیت ضد ویروس دارد، و استرس را از بین می‌برد، چای کمرنگ با گلاب ضد یبوست می‌باشد! و خاصیت بسیار فوق العاده‌ای برای پوست نیز دارد، ضد میگرن، ضد غم و آرامبخش می‌باشد.

لیمو: مصرف چای با لیموترش نه تنها ویتامین C لیمو را نابود میکند، بلکه از طرفی مینای دندان را از بین می‌برد و باعث ترک خوردن راحت‌تر دندان‌ها می‌شود.

ما در این مقاله سعی کردیم تمام تنقلات و ترکیباتی که می‌توان برای شیرین کردن انتخاب کرد را بیان کنیم، شاید به طور مثال استفاده از شکلات تلخ یا دارچین و موارد این چنینی را نیز بتوان نام برد که می‌توان همراه چای سرو کرد، اما به طور قطع دارای محبوبیت بسیار کمتری می‌باشند.