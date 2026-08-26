بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران؛ «تابان» دوشنبه به بازار میآید/ نقدینگی مورد نیاز چقدر است؟
بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه ایران در راه است و متقاضیان خرید عرضههای اولیه، دوشنبه ۹ شهریورماه برای ورود سهام «گروه پتروشیمی تابان فردا» به تابلوی معاملات آماده میشوند؛ عرضهای که در صورت مشارکت گسترده سرمایهگذاران، سهمیه هر کد معاملاتی میتواند به چند هزار سهم کاهش یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق اعلام بورس تهران، عرضه اولیه سهام گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد معاملاتی «تابان» دوشنبه هفته آینده، ۹ شهریورماه، انجام خواهد شد.
در این عرضه اولیه، تعداد ۴ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم، معادل ۱.۵۶۲۵ درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا، در اختیار متقاضیان خرید قرار میگیرد.
سهمیه و نقدینگی مورد نیاز برای خرید سهام «تابان»
حداکثر سهمیه در نظر گرفتهشده برای هر کد حقیقی و حقوقی، ۱۳ هزار و ۲۸۰ سهم است. قیمت مبنا ۱۲ هزار و ۷۵ ریال اعلام شده و دامنه قیمت نیز بین ۱۱ هزار و ۳۵۱ ریال تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ ریال خواهد بود.
بر این اساس، در صورتی که یک کد معاملاتی بتواند حداکثر سهمیه تعیینشده را در سقف قیمت خریداری کند، حدود ۱۷ میلیون تومان نقدینگی نیاز خواهد داشت. البته میزان نهایی نقدینگی مورد نیاز به تعداد مشارکتکنندگان در عرضه اولیه بستگی دارد و با افزایش تعداد متقاضیان، سهمیه هر کد کاهش پیدا میکند.
در سناریوی مشارکت یک میلیون و ۲۰۰ هزار کد معاملاتی، سهمیه احتمالی هر کد حدود ۳ هزار و ۹۰۶ سهم خواهد بود. خرید این میزان سهم در سقف قیمت، به حدود ۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد.
اگر تعداد مشارکتکنندگان به ۲ میلیون کد برسد، سهمیه احتمالی هر کد به حدود ۲ هزار و ۳۴۳ سهم کاهش مییابد و نقدینگی مورد نیاز برای خرید این سهمیه در سقف قیمت، حدود ۳ میلیون تومان خواهد بود.
گروه پتروشیمی تابان فردا بهعنوان ششصد و سیوهفتمین شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران، در بخش محصولات شیمیایی و طبقه تولید مواد شیمیایی پایه، بهجز کود، درج شده است.
خالص ارزش داراییهای تابان فردا چند همت است؟
پیشتر حبیب خراسانی، رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا، در گفتوگو با تابناک درباره روند ورود این شرکت به بازار سرمایه گفته بود که از سال ۱۳۹۷ برنامه عرضه سهام این شرکت در بورس مطرح بوده است. به گفته او، از فروردین سال گذشته و با حمایت مدیریت گروه اهداف، برنامهریزی برای عرضه اولیه سهام پتروشیمی تابان فردا با جدیت بیشتری دنبال شد و در این مسیر، همکاری و تعامل سازندهای با مسئولان سازمان بورس شکل گرفت.
خراسانی درباره آخرین ارزشگذاری انجامشده برای این مجموعه نیز اظهار کرده است: خالص ارزش داراییهای تابان فردا بر اساس آخرین ارزشگذاری، معادل ۹۶۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. با در نظر گرفتن نسبت قیمت به خالص ارزش داراییها یا P/NAV معادل ۵۰ درصد، ارزش شرکت حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بر این اساس، اگر تابان فردا با ارزش حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شود، پس از شرکتهای ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس، پنجمین شرکت ارزشمند بازار سرمایه، شامل بورس تهران و فرابورس، خواهد بود.
عرضه اولیه ای که بیمه می شود
یکی از نکات مورد توجه در عرضه اولیه «تابان»، برنامه شرکت برای حمایت از سهامداران است. رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا اعلام کرده که سهام عرضهشده بیمه خواهد شد.
خراسانی در اینباره گفته است: با وجود ارزندگی سهام تابان فردا، برای حمایت از سهامداران، سهام عرضهشده بیمه میشود. این پوشش بیمهای یکی از نکات مهم و مثبت عرضه اولیه شرکت است.
او توضیح داده است: به دلیل اعتمادی که به تابان فردا و ظرفیتهای آن داریم، تصمیم گرفتیم این اعتماد را در بازار سرمایه نیز نشان دهیم. بر همین اساس، برای سهام تابان فردا بیمه ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است. از روز عرضه، تمام افرادی که در عرضه اولیه تابان فردا مشارکت کنند، از این پوشش بیمهای برخوردار خواهند بود تا اطمینان داشته باشند که شرکت تا سطح بازدهی ۴۰ درصدی در کنار سهامداران خواهد بود.
سبدی متنوع از پالایش تا کشتیرانی
فعالیتهای گروه پتروشیمی تابان فردا تنها به صنعت پتروشیمی محدود نمیشود. این مجموعه در حوزههای پالایش، روانکار، تولید قیر، کشتیرانی و پروژههای توسعهای نیز حضور دارد.
به گفته خراسانی، تابان فردا در حوزه پالایش، سهامدار پالایش نفت اصفهان است؛ شرکتی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار سرمایه، یکی از سهمهای مورد توجه سهامداران حقیقی و حقوقی به شمار میرود.
این مجموعه در حوزه روانکارها نیز در شرکت نفت سپاهان حضور دارد. نفت سپاهان یکی از شرکتهای بزرگ صنعت روغنسازی است و محصولات آن علاوه بر بازار صنعتی، در میان مصرفکنندگان عمومی نیز کاربرد دارد.
در بخش تولید قیر، شرکت نفت جی در خانواده تابان فردا قرار دارد و حدود ۲۰ درصد قیر کشور را تولید میکند. در بخش خدمات زیرساختی نیز شرکت ملی نفتکش در این مجموعه حضور دارد؛ شرکتی که به گفته رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا، حتی در شرایط تحریم توانسته است سودآوری قابلتوجهی ایجاد کند.
سهم قابل توجه در تولید محصولات پتروشیمی
پتروپالایش کنگان نیز یکی دیگر از مجموعههای مهم تابان فردا است که مالکیت آن بهصورت ۱۰۰ درصدی در اختیار این شرکت قرار دارد. خراسانی، پتروپالایش کنگان را مجموعهای پیشرفته با بهرهگیری از فناوریهای روز دانسته و برای آینده آن چشمانداز روشنی ترسیم کرده است.
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا همچنین درباره سهم این مجموعه از تولید محصولات مختلف نفتی، پالایشی و پتروشیمیایی گفته است که تابان فردا در تولید محصولاتی مانند پنتانپلاس، حدود ۱۲ درصد سهم دارد. سهم این مجموعه در تولید بوتان و پروپان نیز به حدود ۱۲ درصد میرسد.
بر اساس اظهارات خراسانی، سهم تابان فردا در تولید قیر حدود ۱۸ درصد و در بخش روانکارها نزدیک به ۳۰ درصد است. این ارقام نشان میدهد که فعالیتهای این مجموعه به یک محصول یا صنعت خاص محدود نیست و بخشهای مختلف زنجیره نفت، پالایش و پتروشیمی را پوشش میدهد.
سرمایه تابان و اندوخته سرمایهای ۳۸ همتی
رئیس هیأتمدیره گروه پتروشیمی تابان فردا در پایان درباره وضعیت سرمایه شرکت گفته است: سرمایه ثبتشده تابان فردا در حال حاضر ۳۸ هزار میلیارد تومان است. این شرکت در کنار سرمایه ثبتشده خود، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اندوخته سرمایهای نیز دارد؛ بنابراین میزان اندوخته سرمایهای شرکت بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی آن است.