سرمایه ثبت‌شده پتروشیمی تابان فردا در حال حاضر ۳۸ هزار میلیارد تومان است. این شرکت در کنار سرمایه ثبت‌شده خود، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اندوخته سرمایه‌ای نیز دارد؛ به این ترتیب، میزان اندوخته سرمایه‌ای شرکت بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی آن است.

در روز‌های آینده بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه ایران پس از شستا رقم خواهد خورد و شرکت پتروشیمی تابان فردا در فهرست شرکت‌های بورسی قرار می‌گیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شرکت پتروشیمی تابان فردا یکی از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری اهداف است که سابقه‌ای حدود ۲۰ ساله در بخش‌های مختلف صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی دارد. این شرکت در واقع یک هلدینگ تخصصی است که در زمینه توسعه پروژه‌های نفتی و پتروشیمی، صنایع نفت، پالایش و پتروشیمی و همچنین خدمات جانبی این حوزه‌ها فعالیت می‌کند.

خانواده تابان فردا از ۱۴ شرکت شامل ۶ شرکت فرعی و ۸ شرکت وابسته تشکیل شده است. این مجموعه را می‌توان زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی دانست؛ چراکه در پتروشیمی‌های مختلف سهامداری دارد و متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در هر شرکت، یک تا دو و در برخی موارد سه کرسی هیأت‌مدیره را در اختیار گرفته است.

این شرکت حدود ۵۵۱ هزار میلیارد تومان دارایی تلفیقی دارد و ارزش بازار پرتفوی بورسی آن نیز حدود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، سود خالص گروه پتروشیمی تابان فردا در سال جاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۹ به حدود ۳۲۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۹ حدود ۱۳ برابر سود خالص برآوردشده برای سال جاری خواهد بود.

حبیب خراسانی، رئیس هیأت‌مدیره گروه پتروشیمی تابان فردا، در گفت‌و‌گو با تابناک درباره روند ورود این شرکت به بازار سرمایه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ قرار بود سهام این شرکت در بورس عرضه شود، اما از فروردین سال گذشته و با حمایت مدیریت گروه اهداف، برنامه‌ریزی برای عرضه اولیه سهام پتروشیمی تابان فردا با جدیت بیشتری دنبال شد. در این مسیر نیز همکاری و تعامل سازنده‌ای با مسئولان سازمان بورس شکل گرفت.

او با اشاره به آخرین ارزش‌گذاری انجام‌شده برای شرکت افزود: خالص ارزش دارایی‌های تابان فردا بر اساس آخرین ارزش‌گذاری، معادل ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم را با نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها یا P/NAV معادل ۵۰ درصد، که در گزارش ارزش‌گذاری محاسبه شده است، در نظر بگیریم، ارزش شرکت حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بر این اساس، اگر تابان فردا با ارزش حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شود، پس از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس، پنجمین شرکت ارزشمند بازار سرمایه (بورس تهران و فرابورس) خواهد بود.

بیمه ۴۰ درصدی سهام

خراسانی در ادامه با اشاره به برنامه شرکت برای حمایت از سهامداران گفت: با وجود ارزندگی سهام تابان فردا، برای حمایت از سهامداران، سهام عرضه‌شده بیمه خواهد شد. این پوشش بیمه‌ای، یکی از نکات مهم و مثبت عرضه اولیه شرکت است.

او توضیح داد: به دلیل اعتمادی که به تابان فردا و ظرفیت‌های آن داریم، تصمیم گرفتیم این اعتماد را در بازار سرمایه نیز نشان دهیم. بر همین اساس، برای سهام تابان فردا بیمه ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است. از روز عرضه، تمام افرادی که در عرضه اولیه تابان فردا مشارکت کنند، از این پوشش بیمه‌ای برخوردار خواهند بود تا اطمینان داشته باشند که شرکت تا سطح بازدهی ۴۰ درصدی در کنار سهامداران خواهد بود.

رئیس هیأت‌مدیره گروه پتروشیمی تابان فردا درباره گستره فعالیت‌های این مجموعه نیز گفت: تابان فردا در حوزه پالایش، سهامدار پالایش نفت اصفهان است؛ شرکتی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه آن را یکی از سهم‌های مورد توجه سهامداران حقیقی و حقوقی می‌دانند. تابان فردا در حوزه روانکار‌ها نیز در شرکت نفت سپاهان حضور دارد. نفت سپاهان یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت روغن‌سازی است و محصولات آن علاوه بر بازار صنعتی، در میان مصرف‌کنندگان عمومی نیز کاربرد دارد.

به گفته خراسانی، فعالیت‌های پتروشیمی تابان فردا به صنعت پتروشیمی محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند تولید قیر، کشتیرانی و پروژه‌های توسعه‌ای را نیز شامل می‌شود. در بخش قیر، شرکت نفت جی در خانواده تابان فردا قرار دارد و حدود ۲۰ درصد قیر کشور را تولید می‌کند.

در بخش خدمات زیرساختی نیز شرکت ملی نفتکش در مجموعه تابان فردا حضور دارد؛ شرکتی که حتی در شرایط تحریم توانسته است سودآوری قابل‌توجهی ایجاد کند.

او همچنین درباره پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: شرکت ارزشمند پتروپالایش کنگان با سهامداری ۱۰۰ درصدی تابان فردا در این خانواده قرار دارد. پتروپالایش کنگان از مجموعه‌های پیشرفته‌ای است که از فناوری‌های روز بهره می‌برد و آینده روشنی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

خراسانی با اشاره به تنوع محصولات تحت پوشش این مجموعه گفت: تابان فردا در تولید محصولات مختلف پتروشیمی و پالایشی کشور سهم قابل‌توجهی دارد. برای نمونه، سهم این مجموعه از تولید محصولاتی مانند پنتان‌پلاس حدود ۱۲ درصد است و در تولید بوتان و پروپان نیز به حدود ۱۲ درصد می‌رسد.

او افزود: سهم تابان فردا در تولید قیر حدود ۱۸ درصد و در بخش روانکار‌ها نزدیک به ۳۰ درصد است. این تنوع محصولات نشان می‌دهد که فعالیت تابان فردا به یک محصول، صنعت یا بازار خاص محدود نیست و بخش‌های مختلفی از زنجیره نفت، پالایش و پتروشیمی را پوشش می‌دهد.

رئیس هیأت‌مدیره گروه پتروشیمی تابان فردا در پایان با اشاره به سرمایه ثبت‌شده شرکت اظهار کرد: سرمایه ثبت‌شده تابان فردا در حال حاضر ۳۸ هزار میلیارد تومان است. این شرکت در کنار سرمایه ثبت‌شده خود، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اندوخته سرمایه‌ای نیز دارد؛ به این ترتیب، میزان اندوخته سرمایه‌ای شرکت بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی آن است.