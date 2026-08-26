بحران دلار ۲۰۰ هزار تومانی برای ابی، شادمهر و معین!

به گزاشر تابناک، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، اعلام کرد: نوسانات قیمت دلار باعث شده بلیت کنسرت‌های شادمهر، معین و ابی نیز با کاهش فروش مواجه شود؛ چراکه هزینه تور یک‌هفته‌ای برای حضور در این سه کنسرت، برای هر نفر از ۹۵ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به شرایط می‌تواند افزایش پیدا کند. به گفته او، قیمت بالای این تورها باعث شده استقبال از کنسرت‌های این سه خواننده تحت تأثیر قرار بگیرد.