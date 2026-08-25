پاسخ قالیباف به لفاظیهای وزیر خزانه داری آمریکا
قالیباف در پاسخی کنایه آمیز به اسکات بسنت نوشت: نمایش مضحکت، «روز پیروزی» نبود؛ «روز دلقک» بود!
کد خبر: ۱۳۹۱۵۱۶| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اسکات بسنت که پیشتر ادعا کرده بود تحریمهای جدید علیه ایران مانند «عملیات نورماندی (D-Day)» کوبنده و سرنوشتساز خواهد بود، در نشست خبری دیروز وقتی با سؤال خبرنگاری درباره توخالیبودن این ادعا مواجه شد، دستپاچه پاسخ داد: مگر من میخواهم اقتصاد جهان را منفجر کنم؟!
قالیباف تأکید کرد: این برنامه اصلاً شبیه عملیات نورماندی نبود؛ یک استندآپ مضحک در کلاب شبانه بود که در آن حتی دیالوگهای طنز خودت را هم فراموش کردی!
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