گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه قطر

وزیر امور خارجه کشورمان و نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز (سه‌شنبه) به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز سه‌شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تداوم هماهنگی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.