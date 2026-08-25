گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه قطر
وزیر امور خارجه کشورمان و نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز (سهشنبه) به صورت تلفنی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز سهشنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقهای بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و تداوم هماهنگیها برای جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه تأکید کردند.
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