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گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه قطر

وزیر امور خارجه کشورمان و نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز (سه‌شنبه) به صورت تلفنی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۰۷
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، عصر امروز سه‌شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و تداوم هماهنگی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی قطر وزیر خارجه قطر ایران آمریکا جنگ تحریم تنگه هرمز
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