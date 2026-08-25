ایران و عمان برای ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و اجرای یک پروژه مشترک به منظور پاکسازی تنگه از مین به توافق رسیدند.

توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، امروز «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان به ایران سفر کرد و در خصوص چارچوبی برای مدیریت تنگه هرمز با طرف ایرانی گفت‌و‌گو کرد.

متعاقب دیدار با همتای ایرانی، البوسعیدی شنبه گفت که «مذاکرات سازنده‌ای» با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان داشته است.

البوسعیدی ابراز امیدواری کرد که به زودی ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز و تمهیدات عملی برای بازگرداندن ناوبری ایمن را اعلام کند.

وی تأکید کرد که «موضوع مدیریت تنگه هرمز در آینده بررسی خواهد شد و در زمان مناسب، مطابق با ماده ۵ تفاهم‌نامه اسلام آباد، به یک راه حل دائمی دست خواهیم یافت».

وزیر خارجه عمان خبر داد این کشور با «شرکای خود در منطقه» رایزنی خواهد کرد و این اقدام را در راستای حمایت از «صلح، همکاری، ثبات و آزادی ناوبری» دانست.

البوسعیدی در حال حاضر در تهران حضور دارد و پس از دیدار با همتای ایرانی خود، بیانیه مطبوعاتی مشترکی منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است: «این رایزنی‌ها بر اهمیتی که هر دو کشور برای از سرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز، با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود، قائل هستند، متمرکز بود.

دو وزیر با توجه به وضعیت کنونی در تنگه که ناشی از جنگ اخیر و پیامد‌های فاجعه‌بار آن است، چارچوبی مرحله‌بندی‌شده را مورد بحث قرار دادند که می‌تواند مبنایی عملی و قابل اجرا برای پیشبرد امور فراهم کند.

چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافقی برای اجرای یک پروژه مشترک به منظور پاکسازی تنگه از مین است.

در این بیانیه تأکید شد، مذاکرات فنی میان دو طرف با هدف توافق بر سر یک کریدور دریانوردی دائمی و اداره آینده تنگه، و همچنین سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.

به گزارش تابناک، روز گذشته (دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵) نیز «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی ایران و آمریکا نیز به ایران سفر کرده بود که تهران و اسلام آباد این سفر را سازنده خوانده بودند.

منابع مطلع پاکستانی گزارش داده بودند که فرمانده ارتش پاکستان پیش از این سفر، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگوی تلفنی داشته است تا درباره آخرین تحولات و نحوه ترغیب ایران به بازگشت به میز مذاکره گفت‌و‌گو کند.

در این راستا، گزارش‌ها حاکی است که آمریکا از پاکستان خواسته تا از نفوذ خود برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره استفاده کند.

فرمانده ارتش پاکستان در این سفر با مقامات ارشد ایرانی از جمله رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف، وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی، وزیر کشور اسکندر مؤمنی و نیز محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

محور‌های اصلی مذاکرات در این دیدار‌ها بررسی راه‌کار‌های جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا؛ بازگشایی تنگه هرمز که از زمان آغاز جنگ، تحت کنترل ایران قرار گرفته است و بازگشایی آن برای تامین انرژی جهانی در اولویت واشنگتن قرار دارد.

همچنین دست‌یابی به راه‌حلی مذاکره‌ای و سریع برای پایان دادن به مناقشه و بررسی راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه از محور‌های دیگر این مذاکرات بوده است.

این سفر که در چارچوب تلاش‌های پاکستان برای پایان دادن به بنبست میان ایران و آمریکا توصیف شده، با هدف انتقال پیام و باز کردن فضای مذاکرات انجام شده بود.

منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران تأکید کرده‌اند که وی حامل پیام تهدیدآمیز نبوده، بلکه به دنبال انتقال شروط و مواضع ایران به طرف آمریکایی بوده است.

در خصوص این سفر و مباحث مطرح شده الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که فرمانده ارتش پاکستان به ایران پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را بر اساس تفاهم‌نامه ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن در ازای توقف حملات گروه‌های طرفدار ایران، پیشنهاد توقف محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده است.

دیدار فرمانده ارتش پاکستان برای ایران روشن کرد که اتهامات مربوط به نقض تفاهم‌نامه متوجه هر دو طرف است.

عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان در این مناقشه جانب هیچ طرفی را نمی‌گیرد و برای پایان دادن به بحران تلاش می‌کند.

عاصم منیر خواستار توقف حملات گروه‌های مرتبط با ایران شده است.

بر اساس ادعای الحدث، عاصم منیر به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که واشنگتن و تهران هر دو مسئول ایجاد مانع در مسیر تفاهمات هستند.

عاصم منیر تأکید کرده است که پاکستان به دنبال آتش‌بس موقت نیست، بلکه خواهان پایان دائمی جنگ است.

محسن رضایی به منیر گفته است که در صورت هرگونه تشدید تنش جدید، ایران به جنگ ادامه خواهد داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفته است که تهران به رایزنی‌های خود برای ارائه پاسخ در آینده نزدیک ادامه خواهد داد.

همچنین العربیه به نقل از یک منبع مطلع مدعی شده است: آمریکا پیشنهاد کرده که در ازای باز شدن تنگه هرمز و توقف حملات توسط عوامل، محاصره را متوقف کرده و تحریم‌ها را رفع کند.

در این راستا، علی هاشم، خبرنگار الجزیره گفته است: یک مقام ارشد ایرانی به من گفت که مذاکرات با فیلد مارشال عاصم منیر سازنده بود و در جریان آن، ایده‌های مفیدی میان طرفین مطرح و تبادل شد؛ با این حال، هیچ پیامی از هیچ‌یک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشد.

در این راستا، سیدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور ایران روز سه شنبه سوم شهریور ماه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمر‌بخش و واجد دستاورد‌های دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به‌زودی آشکار خواهد شد.

به گزارش تابناک، سفر «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و «بدر بوسعیدی»، وزیر خارجه عمان به ایران و توافق بر سر کریدور موقت، نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش و یافتن راهکار‌های عملی برای مدیریت بحران کنونی است.



ایران اصرار بر بازگشت آمریکا به چارچوب تفاهم نامه دارد. مسیر پیش رو همچنان پیچیده و نیازمند مذاکرات بیشتر بر سر مسائل اساسی‌تر است.