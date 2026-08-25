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اعتراف به شکست: ایران می‌تواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند!

روزنامه واشنگتن پست با اشاره به تحریم‌ها و به‌اصلاح فشار اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، نوشت که اجرای جامع تحریم‌ها دشوار است و ایران باتوجه به تجربه‌ای که دارد، قادر است این تحریم‌ها را دور بزند.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۹۹
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، واشنگتن پست شامگاه سه‌شنبه در مطلبی نوشت: پس از تلاش‌های بیهوده و شش ماه جنگ آمریکا علیه ایران، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده در حال بازگشت به استراتژی فشار اقتصادی است.

این رسانه آمریکایی با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران که انتقادات فراوانی در سرتاسر ایالات متحده به دنبال داشته و موجب افزایش قیمت سوخت شده، گزارش داد: به جای قمار روی راه‌حل نظامی که احتمالا مستلزم استقرار نیروهای آمریکایی است، دولت ترامپ تصمیم گرفته با قطع ارتباط مقامات جمهوری اسلامی ایران با بقیه جهان، آنها را تحت فشار قرار دهد. با این حال، تحقق این امر مستلزم آغاز یک نبرد بزرگ با چین، بزرگترین خریدار نفت ایران است و مشخص نیست که آیا ترامپ اشتیاقی برای پیگیری آن دارد یا خیر.

طبق نوشته واشنگتن پست، تاکنون تحریم‌های ایالات متحده به جای بانک‌های بزرگ چینی یا شرکت‌های دولتی، بر پالایشگاه‌ها و واسطه‌های مستقل متمرکز بوده است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین قرار است ماه آینده برای یک اجلاس در واشنگتن حضور یابد. اگر او بدون تعهد معناداری برای محدود کردن خرید نفت ایران توسط چین، شهر را ترک کند، تهدید اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا «توخالی به نظر خواهد رسید».

واشنگتن پست در ادامه تاکید کرد: اما حتی اگر دولت آمریکا در محدود کردن شدید صادرات ایران موفق شود، ترامپ باید در مورد این مسائل واقع‌بین باشد زیرا به نظر می‌رسد افزایش فشار، ایران را تسلیم نمی‌کند. علاوه بر این، اجرای جامع تحریم‌ها دشوار است و ایران باتجربه‌ای که دهه‌هاست مهارت‌های خود را تقویت کرده، قادر است تحریم‌ها را دور بزند.

اسکات بسنت روز دوشنبه از طرح دولت ترامپ برای «انزوای اقتصادی ایران» پرده برداشت، اما در اظهارات بسنت به جزئیات این طرح که به گفته او «تهاجمی‌ترین کارزار اقتصادی برای خفه کردن اقتصاد یک کشور» است، اشاره‌ای نشده و همین مسئله باعث شد تا بسیاری از کارشناسان نشست خبری بسنت را یک «نمایش سیاسی» و «طبلی توخالی» برای «جذب اذهان عمومی آمریکا» توصیف کنند.

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ایران آمریکا جنگ تحریم تحریم های جدید فشار اقتصادی جنگ اقتصادی اسکات بسنت خزانه داری آمریکا
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