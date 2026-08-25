آمریکا با «قلدری اقتصادی» امنیت جهان را به خطر انداخته است

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی تصریح کرد: وقتی واشنگتن به بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها اولتیماتوم می‌دهد که میان «اطاعت از هوس‌های آمریکا» یا «مواجهه با انتقام» یکی را انتخاب کنند، موضوع دیگر صرفاً به ایران محدود نمی‌شود.

وی افزود: این رویکرد، تهدیدی علیه بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل یعنی برابری حاکمیتی دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

بقائی تاکید کرد: هیچ دولت شرافتمندی عادی‌سازی چنین قانون‌شکنی کلان و قلدری نظام‌مندی را نمی‌پذیرد؛ همان‌طور که اکنون کانادا در حال چشیدن طعم واقعی این «قلدری تحت لوای مذاکره» است.