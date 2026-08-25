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آمریکا با «قلدری اقتصادی» امنیت جهان را به خطر انداخته است

سخنگوی وزارت کشورمان گفت که دولت تروریست آمریکا با «قلدری اقتصادی» امنیت جهان را به خطر انداخته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۹۸
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی تصریح کرد: وقتی واشنگتن به بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها اولتیماتوم می‌دهد که میان «اطاعت از هوس‌های آمریکا» یا «مواجهه با انتقام» یکی را انتخاب کنند، موضوع دیگر صرفاً به ایران محدود نمی‌شود.

وی افزود: این رویکرد، تهدیدی علیه بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل یعنی برابری حاکمیتی دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

بقائی تاکید کرد: هیچ دولت شرافتمندی عادی‌سازی چنین قانون‌شکنی کلان و قلدری نظام‌مندی را نمی‌پذیرد؛ همان‌طور که اکنون کانادا در حال چشیدن طعم واقعی این «قلدری تحت لوای مذاکره» است.

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکا جنگ تحریم فشار اقتصادی
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